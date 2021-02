Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat seinen geplanten Dienst in einem Leverkusener Impfzentrum abgesagt. „Leider hat es schon im Vorfeld so viele angekündigte Proteste gegen das Leverkusener Impfzentrum gegeben, dass ich den Start erst einmal absagen muss. Polizei und Sicherheitsbehörden sahen Gefährdung“, twitterte Lauterbach am Freitag. Der Politiker hatte vorher angekündigt, sich „wie alle Mitglieder des Impfzentrums“ auch selbst mit dem Vakzin von Astrazeneca impfen zu lassen.

„Da ich weder die großartigen KollegInnen noch den Betrieb des Zentrums gefährden will, nehme ich mich zurück. Es ist allerdings schade, wie stark der Einfluss radikaler Minderheiten auf unser Handeln jetzt wächst“, schrieb Lauterbach am Freitag bei Twitter.

Lauterbach hatte erst kürzlich noch einmal öffentlich gemacht, dass er mit Hass und Drohungen überzogen wird. Er wolle sich davon aber nicht einschüchtern lassen. „Diese Menschen werden mich nicht zum Schweigen bringen“, sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Er wisse von Wissenschaftlern, die sich nach Drohungen im Netz deutlich vorsichtiger äußerten. „Das kann ich gut verstehen.“

Lauterbach ist in der Corona-Pandemie allgegenwärtig, er gilt als Verfechter einer vorsichtigen Linie im Kampf gegen das Coronavirus. Dafür bekommt er Zuspruch, muss aber auch viel Kritik einstecken. Am Sonntag hatte Lauterbach getwittert: „Erneut rollt eine Hasswelle über mich im Internet, mit Morddrohungen und Beleidigungen, die schwer zu ertragen sind. Immer wieder Aufrufe zur Gewalt.“ Seine Bürotische seien voller Anzeigen.

Zuletzt hatte auch ein öffentlicher Konflikt zwischen Lauterbach und Bayern Münchens Cheftrainer Hansi Flick für Aufsehen gesorgt. Der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters hatte nach Kritik unter anderem an der Reise seines Vereins zur Club-WM in Katar gesagt: „So langsam kann man die sogenannten Experten gar nicht mehr hören, auch Herrn Lauterbach.“ Lauterbach bot Flick daraufhin ein Gespräch an, bei dem die beiden dann ihren Streit beilegten. (mit dpa)