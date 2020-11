86 Cent – was sind das schon? Sehr viel, wie sich jetzt in Sachsen-Anhalt herausstellt. 86 Cent haben hier aktuell so viel Sprengkraft, dass sie die Regierung zerbrechen lassen könnten. Bundespolitisch sorgen sie schon jetzt für Wirbel und werfen erneut eine umstrittene Frage auf: Ist eine Zusammenarbeit (in welcher Form auch immer) mit der AfD erlaubt?

Anfang des Jahres hatte der FDP-Politiker Thomas Kemmerich für nationale Aufregung gesorgt, als er sich unter anderem mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten von Thüringen wählen ließ. Geschieht in Sachsen-Anhalt nun Ähnliches?

In jedem Fall wird die Koalition aus CDU, SPD und Grünen gerade erheblich auf die Probe gestellt. Das Problem: Zum 1. Januar soll in Deutschland der Rundfunkbeitrag, der an die öffentlich-rechtlichen Sender fließt, um 86 Cent auf dann 18,36 Euro pro Monat steigen.

Damit das auch tatsächlich geschieht, müssen alle Länderparlamente in Deutschland der Änderung im Staatsvertrag zustimmen. Ist nur ein Bundesland anderer Meinung, kippt die geplante Erhöhung (ARD und ZDF könnten dann vor das Bundesverfassungsgericht ziehen). Bis auf Thüringen und Sachsen-Anhalt haben alle Länder bereits für die Erhöhung gestimmt.

Im Landtag von Sachsen-Anhalt hat sich nun aber an diesem Thema ein Streit entzündet. Die CDU-Fraktion, die in dem Bundesland seit 2016 regiert, lehnt die Erhöhung ab. Die Koalitionspartner SPD und Grüne dagegen unterstützen sie – obwohl sie im Koalitionsvertrag eigentlich „Beitragsstabilität“ unterschrieben haben.

Brisant wird der Streit aber erst dadurch, dass auch die oppositionelle AfD im Landtag in Magdeburg gegen die Erhöhung ist. Eigentlich gilt die Verabredung, dass sich CDU, SPD und Grüne bei Uneinigkeit enthalten. Das geht in diesem Fall nicht: Das Vorhaben würde allein mit den Stimmen der AfD gestoppt, weil sie mehr Stimmen hat als die Linke, die zustimmen will. Mit Hilfe der AfD könnte die CDU ihre Ablehnung also durchboxen – und die Erhöhung bundesweit scheitern lassen. Am 15. Dezember soll abgestimmt werden.

Die Linke hatte ursprünglich auch verkündet, gegen das Vorhaben stimmen zu wollen. Im November aber machte sie eine Kehrtwende. Möglich, dass sie nicht mit der AfD in einen Topf geschmissen werden wollte. Dieses Problem hat nun die CDU.

Machtwort von Annegret Kramp-Karrenbauer gefordert

Bundespolitisch sorgt das Thema schon seit Tagen für Gesprächsstoff. „Die CDU muss die Tore nach rechtsaußen fest geschlossen halten und darf nicht mit den Verfassungsfeinden der AfD gemeinsame Sache machen“, sagte Michael Kellner, Bundesgeschäftsführer der Grünen, der „Welt“. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil mahnte: Die CDU verbünde sich in Sachsen-Anhalt „offen mit der rechtsextremen Landes-AfD“.

Die AfD triumphiert unterdessen schon und sieht in Sachsen-Anhalt die „konservativ-rechte Mehrheit“ auf dem Vormarsch. Eine „gemeinsame Ablehnung“ des Vertrags sei der „Lackmustest für eine künftige Zusammenarbeit von AfD und CDU“, sagte AfD-Fraktionschef Oliver Kirchner dem „Spiegel“.

Wie das Magazin weiter berichtet, habe Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff mit CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer über die Angelegenheit telefoniert. Er werde alles versuchen, habe Haseloff ihr demnach gesagt, doch könne er seinen Abgeordneten nichts diktieren.

Die SPD im Bundestag forderte am Mittwoch ein Machtwort von Kramp-Karrenbauer. Sie müsse dafür sorgen, dass die Union in keiner Weise mit der AfD zusammenarbeite, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Carsten Schneider. Die CDU auf Bundesebene hat sich bislang nicht geäußert.

„Wir machen unsere eigene Politik, das darf man nicht verknüpfen“

Am Dienstag dieser Woche versuchte Haseloff, die Wogen zu glätten. Der Koalitionsvertrag schmiede die drei Partner zusammen, und er hoffe, dass das zu einem einheitlichen Ergebnis führe.

Ob das gelingen wird? CDU-Landeschef Holger Stahlknecht will wohl an der Ablehnung festhalten. „Es gibt einen Fraktionsbeschluss, der in der Sache begründet ist“ sagte er dem „Spiegel“. In den Medien habe der Osten jahrelang nicht genug Würdigung erhalten. „Dazu kommt die Coronakrise. Da müssen alle den Gürtel enger schnallen.“

Der medienpolitische Sprecher der CDU, Markus Kurze, verteidigte vergangene Woche im Gespräch mit dem Tagesspiegel das Vorhaben der CDU: „Die CDU in Sachsen-Anhalt hat ihre Programmatik zur Beitragsstabilität und Bezahlbarkeit seit zehn Jahren in ihren Wahlprogrammen und Koalitionsverträgen. Vor zehn Jahren gab es noch keine AfD. Wir machen unsere eigene Politik, das darf man nicht verknüpfen.“

Um den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen, wollen sich Sachsen-Anhalts Grüne bei einem digitalen Treffen beraten. Rund 50 Delegierte wollen sich am Freitagabend per Video zu einem kleinen Parteitag zusammenschalten. Die Landes-Grünen wiederholen immer wieder, dass sie gesprächsbereit seien und bis zur Abstimmung noch eine Einigung mit der CDU erzielen wollten.

Ähnlich unentschieden wie die Koalition sind übrigens die Bürger in Sachsen-Anhalt. 54 Prozent gaben in einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts dimap im Auftrag der ARD an, dass der Landtag der Anpassung zustimmen sollte. 44 Prozent der Befragten lehnten eine Beitragserhöhung ab. Aus der Umfrage geht aber auch hervor: 79 Prozent der Befragten halten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland für unverzichtbar. (mit dpa, epd)