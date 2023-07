„Beim Haushalt auf der richtigen Umlaufbahn“ Scholz stellt sich den Fragen der Hauptstadtpresse live

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bundeskanzler Olaf Scholz sieht die Bundesregierung auf Kurs bei der Modernisierung Deutschlands. Es sei Fahrt aufgenommen worden, sagte der SPD-Politiker am Freitag in der traditionellen Sommer-Pressekonferenz in Berlin. Es gehe darum, den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Das Tempo bei Veränderungen sei erheblich beschleunigt worden.

Scholz verwies auf das Ziel der Bundesregierung, dass 80 Prozent des Stroms im Jahr 2030 aus erneuerbaren Energien kommen soll – derzeit liegt der Anteil nach Branchenangaben bei mehr als der Hälfte. Dazu werde das Stromnetz ausgebaut und das Ladenetz für E-Autos, so Scholz. Er nannte auch den geplanten Bau wasserstofffähiger Gaskraftwerke und den Aufbau eines Wasserstoffnetzes. Der Kanzler sagte weiter, Investitionen für die Zukunft fänden in Deutschland statt.

Die Bundesregierung unterstützt die Ansiedlung von Halbleiterfabriken mit gewaltigen Summen. So soll Intel in Magdeburg bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 30 Milliarden Euro fast zehn Milliarden vom Staat erhalten.

„Wir sind beim Haushalt wieder auf der richtigen Umlaufbahn“, sagt der Kanzler zu den schwierigen Verhandlungen der Ampel-Regierung zum Etat für nächstes Jahr. Viele hätten nicht erwartet, dass Deutschland trotz einer schwierigen Sondersituation mit dem Krieg in der Ukraine die Schuldenbremse wieder einhalten könne. Das sei aber ein richtiger Schritt.

Scholz sagt auf Dauer zu, mindestens zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die Verteidigung zu stecken. 2024 werde dies erstmals erreicht, mit Mitteln aus dem Haushalt und dem Sonderfonds zur Ertüchtigung der Bundeswehr. „Das wird auch so bleiben, wenn das Sondervermögen aufgebracht ist.“ Auch bei den Nato-Partnern werde dies in kurzer Zeit erreichbar sein.

Die Lage für Scholz vor der Sommer-Pressekonferenz ist nicht rosig für ihn: Umfragen zufolge ist eine deutliche Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger mit der Arbeit der Bundesregierung unzufrieden. Scholz' SPD kommt in den Erhebungen auf weniger als 20 Prozent und liegt hinter Union und AfD nur auf dem dritten Platz. Auch die Koalitionspartner Grüne und FDP schwächeln in den Umfragen.

Das öffentliche Bild der Ampel-Regierung ist häufig von Streit geprägt, zuletzt etwa über das Heizungsgesetz. Der Ampel-Kompromiss zum regierungsintern lange heftig umstrittenen Heizungsgesetz bringt Deutschland Scholz zufolge nach vorne. Es sei eine gute Lösung. Wichtig sei vor allem gewesen, Vorgaben zum Heizungsaustausch mit einer verbindlichen Wärmeplanung in den Kommunen zu verbinden.

Scholz sieht die Gründe für den Höhenflug der AfD in Deutschland und rechtspopulistischer Parteien in Europa in einer Verunsicherung bei Menschen über die Zukunft sowie mangelnden Respekt etwa für nicht-akademische Berufe. „Das Dritte, was wir brauchen, ist Gelassenheit im Umgang miteinander“, fügt er hinzu. Er sei zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden werde als bei der letzten. Damals waren es 10,3 Prozent.

Vor Scholz hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) jährlich im Sommer im Saal mit der berühmten blauen Wand Rede und Antwort gestanden. Die Bundespressekonferenz ist ein Verein der Hauptstadtkorrespondenten in Berlin. Er veranstaltet Pressekonferenzen, bei denen die Befragten Gäste sind. Für Scholz ist es die zweite Sommer-Pressekonferenz seit seinem Amtsantritt als Kanzler. (AFP/epd/Reuters/dpa)