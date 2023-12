Streit doch noch beigelegt Ampel einigt sich auf mehr Abschiebungen und schnellere Einbürgerungen

Die Ampel-Koalition legt kurz vor Weihnachten den Streit um das Asyl-Paket und ein neues Staatsbürgerschaftsrecht bei. Das teilten die Fraktionschefs von SPD, FDP und Grünen am Mittwoch mit. Damit können beide Gesetzespakete im Januar 2024 beschlossen werden.

Der Abschiebegewahrsam soll, wie von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) geplant, von zehn auf 28 Tage verlängert werden. Die Leistungen für Asylbewerber sollen sinken, je länger sie als solche im Land sind. Ausweisungen sollen bei antisemitischen Straftaten einfacher möglich sein.

Anti-Israel-Klausel kommt

Laut des Vize-Fraktionschefs der FDP, Konstantin Kuhle, bleibt es außerdem dabei, dass schnellere Einbürgerungen nur für all jene möglich sein sollen, die selbst für ihr Einkommen sorgen. Ausnahmen für unverschuldet von Sozialleistungen abhängige Menschen soll es demnach nicht geben. Die Ausschlussgründe für Einbürgerungen werden für menschenverachtende, judenfeindliche Äußerungen verschärft.

Ursprünglich wollte die Koalition das Rückführungsverbesserungsgesetz und das neue Staatsbürgerschaftsrecht schon in diesem Jahr im Bundestag beschließen. Eine inhaltliche Einigung scheiterte aber in der letzten Sitzungswoche des Bundestags Mitte Dezember an unterschiedlichen Vorstellungen der drei Parteien.

Die SPD wollte vor allem eine Ausnahmeregel für Einbürgerungen von Empfängern von Sozialhilfen, die unverschuldet in diese Lage geraten sind. Dagegen sperrte sich die FDP. Die FDP wiederum verhandelte über eine Israel-Klausel im Einbürgerungsrecht. Die Grünen wollten Nachbesserungen bei Abschiebungen und meldeten rechtliche Bedenken an.

Zuletzt hatte sich sogar Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt in die Verhandlungen eingeschaltet. Weder die Fachpolitiker noch die Vize-Fraktionschefs hatten sich zuvor einigen können. Die Verhandlungen wurden teils als „äußerst zäh“ und „richtig scheiße“ beschrieben, weil immer neue Forderungen auftauchten.

Die Einigung kommt für die Ampel-Koalition kurz vor Weihnachten zur richtigen Zeit. Zumindest ein Konflikt ist nun beigelegt.