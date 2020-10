Die Bundesregierung hat Äußerungen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan über Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verurteilt. „Das sind diffamierende Äußerungen, die ganz und gar inakzeptabel sind“, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

Dies sei inakzeptabel, „erst recht vor dem Hintergrund der Mordtat eines islamistischen Fanatikers“ an dem französischen Lehrer Samuel Paty, sagte Seibert dazu weiter.

Erdogan hatte gesagt, Macron gehöre in psychiatrische Behandlung. Am Montag hatte er zudem zu einem Boykott französischer Waren aufgerufen. Grund dafür war gewesen, dass Macron bei einem Staatsakt für den enthaupteten Lehrer Samuel Paty am vergangenen Mittwoch erklärt hatte, Frankreich werde nicht auf Karikaturen und Zeichnungen verzichten, „auch wenn andere sich davon zurückziehen“.

Paty hatte in einem Unterricht über die Meinungsfreiheit Mohammed-Karikaturen des Satiremagazins „Charlie Hebdo“ gezeigt. Ein 18-Jähriger hatte den Lehrer am 16. Oktober auf offener Straße enthauptet.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amts wies darauf hin, dass auch Außenminister Heiko Maas (SPD) „großes Verständnis“ für die Haltung Macrons geäußert habe. Maas hatte die Äußerungen Erdogans zuvor ebenfalls als „völlig inakzeptabel“ bezeichnet.

Wer den Kampf gegen islamistische Extremisten „einfach gleichsetzt mit Rassismus und Islamophobie, der handelt nicht anders als unverantwortlich, und der spielt damit in die Hände derer, die unsere Gesellschaft spalten wollen“.

Der verbale Schlagabtausch fällt in eine Zeit, in der beide Präsidenten unter innenpolitischem Druck stehen. Die ohnehin desolate Wirtschaftslage der Türkei hat sich vor dem Hintergrund der Corona-Krise noch einmal verschärft. Emmanuel Macron wiederum kämpft mit der Frustration vieler Muslime in seinem Land über wirtschaftliche Ausgrenzung einerseits, und der Kritik an einem zunehmendem Kommunitarismus andererseits. (AFP, Reuters, Tsp)