Auf dem Foto sieht es so aus, als habe es sich Boris Johnson bei Emmanuel Macron etwas zu gemütlich gemacht: Johnsons beschuhter Fuß liegt auf dem Beistelltisch. Das Bild des Treffens der beiden im Elysée-Palast wurde in den sozialen Netzwerken vielfach kommentiert. Auch der Tagesspiegel berichtete unter Berufung auf die Deutsche Presse Agentur. Dachzeile: "Nicht die feine englische Art".

So abwegig schien eine Taktlosigkeit nicht, denn immerhin ist Johnson nicht für seine Zurückhaltung bekannt. 2016 eiferte er etwa Jan Böhmermann nach und dichtete einen unschmeichelhaften Limerick über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Er beginnt mit den Worten: "There was a young fellow from Ankara, Who was a terrific wankerer." Johnson gewann sogar einen Preis in Höhe von 1.001 Pfund.

Jetzt stellte sich heraus: Auch bei Macron setzte Johnson auf Humor. Wie einem Video zu entnehmen ist, lag der Fuß während eines lockeren Austausch auf dem Tisch. Und zwar nicht länger als eine Sekunde.

Ein Foto ist freilich noch schneller geschossen. Und darauf ist nicht zu sehen, wie schnell der Fuß wieder auf dem Boden steht und dass Johnson seinen Scherz fast zu bereuen scheint. Insofern ist die Aufnahme eher ein Beweis dafür, wie Bilder täuschen können, als für die unfeine Art des britischen Premiers.