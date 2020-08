Die Coronavirus-Infektionszahlen in Spanien waren in den vergangenen Tagen immer weiter gestiegen. Die spanische Regierung hatte daher am Freitag weitere drastische Maßnahmen beschlossen. Nun reagiert auch die Bundesregierung: Das Urlaubsland wird – mit Ausnahme der Kanarischen Inseln – in Deutschland als Risikogebiet eingestuft. Auch die beliebte Ferieninsel Mallorca ist davon betroffen. Die Entscheidung ist auch vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen in Deutschland zu sehen.

Für heimkehrende Urlauber bedeutet die Einstufung als Risikogebiet, dass ein Test für sie Pflicht ist. Sie haben zwei Möglichkeiten: Entweder sie lassen sich schon im Urlaubsland in den 48 Stunden vor der Abreise testen. Dann müssen sie den Test aber selbst bezahlen. Oder sie lassen sich bis zu drei Tage nach der Rückkehr in Deutschland kostenlos testen. In häuslicher Quarantäne muss man so lange bleiben, bis das Testergebnis da ist. In der Regel dauert das dem Gesundheitsministerium zufolge 24 bis 48 Stunden.

[Wenn Sie die wichtigsten Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Entscheidend für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab. Die betroffenen Länder werden auf einer Liste des bundeseigenen RKI aufgeführt. Zurzeit umfasst sie etwa 130 Länder. In Spanien standen bisher bereits die Regionen Aragón, Navarra, das Baskenland, Katalonien und die Hauptstadt Madrid auf der Liste.

Wegen der gestiegenen Zahl von Corona-Neuinfektionen warnt auch das Auswärtige Amt vor touristischen Reisen nach fast ganz Spanien samt der Ferieninsel Mallorca. Die Warnung gilt für ganz Spanien mit Ausnahme der Kanarischen Inseln, wie das Außenministerium am Freitagabend in Berlin mitteilte. Diese Warnung ist üblich, wenn ein Land auf der Liste der Risikogebiete des RKI aufgeführt ist.

Eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot, soll aber eine erhebliche abschreckende Wirkung haben. Allerdings hat sie auch eine positive Seite für Verbraucher: Sie ermöglicht es Reisenden, Buchungen kostenlos zu stornieren.

Die spanische Regierung hatte zuvor wieder scharfe Auflagen erlassen. So müssen Diskotheken und Nachtbars vorerst geschlossen bleiben, wie Gesundheitsminister Salvador Illa nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Restaurants müssen um 1 Uhr nachts schließen, nach Mitternacht dürfen keine neuen Gäste empfangen werden.

Zudem dürfe im Freien nicht mehr geraucht werden, wenn der Mindestabstand von zwei Metern unterschritten ist, teilte Illa mit. Er hatte zuvor eine Krisensitzung mit den Gesundheitsbehörden der einzelnen Regionen des Landes abgehalten, in deren Kompetenz Gesundheitsfragen fallen.

Das Rauchverbot war am Donnerstag bereits von zwei Regionen, den Kanaren und Galicien, erlassen worden. Raucher sind der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge womöglich mehr gefährdet, sich mit dem Coronavirus zu infizieren oder dieses weiterzugeben, weil sich beim Rauchen Finger und Lippen berühren.

Spanien gehört zu den vom Coronavirus am schlimmsten betroffenen Regionen Europas. Das Land beklagt bisher 28.605 Covid-19-Tote und mehr als 337.330 bestätigte Infektionen. Mit 612 Todesfällen pro eine Million Einwohner hat das EU-Land eine der höchsten Sterberaten in der Pandemie.

Viele Landesteile erleben derzeit eine zweite Infektionswelle; am Donnerstag waren fast 3000 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden registriert worden - so viele wie zuletzt im April. Allerdings zählen die Zahlen auf den Balearen nach spanischen Angaben zu den niedrigsten in Spanien.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, gibt es über 1000 lokale Ausbrüche und die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt derzeit bei fast 50 je 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das ist der wichtigste Indikator dafür, ob eine Region oder ein Land vom Robert Koch-Institut zum Risikogebiet erklärt wird.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Zudem werde die Bevölkerung dringend aufgerufen, sich nicht mit Menschen zu treffen, die nicht in ihrem Haushalt leben. Private Feiern und andere Treffen sollten zudem auf eine Teilnehmerzahl von höchstens zehn Personen beschränkt werden, betonte der Minister. In Altenheimen sollten künftig noch mehr Corona-Tests vorgenommen werden.

Mehr zum Thema Im Schnitt 34 Jahre alt Spahn besorgt wegen vieler Neuinfektionen unter Jüngeren

Alle diese Maßnahmen seien mit den Regionalregierungen in Spanien abgestimmt und stellten lediglich ein „Minimum“ dar. Es stehe den Regionen frei, lokal strengere Regeln zu erlassen, betonte Illa der dpa zufolge. Illa dankte den älteren Menschen, dass sie sich so genau an die Vorsichtsmaßnahmen hielten. „Ich möchte mich auch an die jungen Leute wenden, und sie an die Bedeutung erinnern, sich diszipliniert zu verhalten. Es ist nicht hinnehmbar, sich nicht an die Maßnahmen zu halten“, betonte Illa. „Dass das klar ist: Trinken (Alkohol) auf der Straße ist verboten“, warnte der Minister.