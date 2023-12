Urteil am Gerichtshof für Menschenrechte Wird heute das Streikverbot für Beamte gekippt?

Am Donnerstag entscheidet sich in Straßburg, ob drei Lehrerinnen und ein Lehrer aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen 2009 und 2010 streiken durften.

Nach deutschem Recht durften die verbeamteten Lehrkräfte, die für ihre Arbeitsniederlegungen Geldbußen in Kauf nehmen mussten, nicht streiken. Ob sich möglicherweise daran etwas ändert, will die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte nun in einem Urteil klären.

Mit dem Fall der vier Lehrkräfte hat sich auch schon das Bundesverfassungsgericht befasst. Die Karlsruher Richter wiesen 2018 die Klagen der Lehrerinnen und des Lehrers zurück. Insbesondere wies das Verfassungsgericht in seinem Urteil damals darauf hin, dass ein Streikrecht für Beamte deren Treuepflicht und den Rechten wie einer lebenszeitigen Anstellung zuwiderlaufe.

Im Kern orientiert sich das deutsche Beamtenstreikverbot allein am Beamtenstatus und differenziert nicht nach der ausgeübten Tätigkeit. Gabriele Buchholtz, Juniorprofessorin für das Recht der sozialen Sicherung an der Universität Hamburg

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), welche die Klage der Beamtinnen und des Beamten unterstützt, berief sich seinerzeit auf das Völkerrecht und das internationale Arbeitsrecht. Dagegen urteilte das Verfassungsgericht, dass das Streikverbot als eigenständiger Grundsatz des Berufsbeamtentums mit dem Grundsatz der Völkerrechtsfreundlichkeit des Grundgesetzes im Einklang stehe.

Zudem sei das Streikverbot mit der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar, entschieden die Karlsruher Richter. Die Menschenrechtskonvention sichert das Recht auf Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und das Verbot der Diskriminierung.

Auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes beruft sich auch der Deutsche Beamtenbund, der eine Aufhebung des Streikverbots ablehnt. Nach Auffassung des Beamtenbundes hat das Streikverbot Verfassungsrang. An der Rechtslage in Deutschland habe sich weder durch europäisches Recht oder europäische Entscheidungen noch durch sonstige Regelungen, etwa der internationalen Arbeitsorganisation, etwas geändert.

Allerdings hatte der Straßburger Menschenrechtsgerichtshof 2009 in einem ähnlichen Fall aus der Türkei entschieden, dass ein Streikrecht im öffentlichen Dienst sehr wohl möglich ist, so lange davon nicht Hoheitsaufgaben bei den Streitkräften, der Polizei oder in der Staatsverwaltung betroffen sind. Dass sich das Straßburger Gericht mit einem türkischen Fall befasste, hängt damit zusammen, dass der Menschenrechtsgerichtshof kein EU-Gericht ist. Vielmehr ist es eine Einrichtung des Europarates, dem 46 Staaten angehören, darunter die Türkei.

Das Beamtenrecht müsste geändert werden

Aus der Sicht von Gabriele Buchholtz, Juniorprofessorin für das Recht der sozialen Sicherung an der Universität Hamburg, wäre es konsequent, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das deutsche Beamtenstreikverbot für unvereinbar mit der Europäischen Menschenrechtskonvention erklärte. „Im Kern orientiert sich das deutsche Beamtenstreikverbot allein am Beamtenstatus und differenziert nicht nach der ausgeübten Tätigkeit“, sagte Buchholtz dem Tagesspiegel.

Das führt nach ihren Worten dazu, dass angestellte und verbeamtete Lehrer, die im selben Klassenzimmer unterrichten, nicht in gleicher Weise für ihre Arbeitsbedingungen streiken dürfen. „Dagegen orientiert sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner bisherigen Rechtsprechung stets an der ausgeübten Funktion. Nur ‚Kernbereichsbeamten‘ darf das Streiken pauschal untersagt werden“, so Buchholtz.

Laut der Einschätzung der Expertin ließe sich eine solche Differenzierung auch in Deutschland treffen, wenngleich dafür einige Änderungen am geltenden Beamtenrecht erforderlich wären.

„Vermutlich wird Straßburg aber zu dem Ergebnis kommen, dass das deutsche Beamtenstreikverbot zwar einen Eingriff in die nach Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantierte Konventionsfreiheit darstellt, dieser Eingriff aber nach Artikel 11 Absatz 2 der Konvention wegen der historisch gewachsenen Besonderheiten des deutschen Beamtenrechts gerechtfertigt ist“, so Buchholtz.