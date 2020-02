Wenige Stunden vor der geplanten Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und den afghanischen Taliban ist der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kabul eingetroffen. Das teilte die Nato in einer Erklärung mit.

Hintergrund ist die Unterzeichnung eines Abkommens zwischen den USA und den Taliban über Wege zum Frieden. Das mehr als eineinhalb Jahre lang verhandelte Abkommen soll einen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan einleiten. Im Gegenzug sollen die Taliban Garantien geben, dass das Land kein sicherer Hafen für Terroristen wird und sie Friedensgespräche mit der Regierung in Kabul aufnehmen.

Nato-Angaben zufolge ist für 13.45 Uhr MEZ eine gemeinsame Erklärung von Stoltenberg mit dem afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani und US-Verteidigungsminister Mark Esper geplant. Zeitgleich soll die Unterzeichnungszeremonie des USA-Taliban-Abkommens in Doha, der Hauptstadt des Golfemirats Katar, beginnen.

Abkommen als ein erster Schritt zum Frieden

Stoltenberg hatte kürzlich für den Fall erheblicher Fortschritte im Friedensprozess eine Reduzierung der Nato-Truppen in Aussicht gestellt. Die Nato bildet im Zuge ihrer Mission afghanische Sicherheitskräfte aus. Auch Deutschland ist an dem Einsatz mit bis zu 1300 Soldaten beteiligt.

Mehr zum Thema USA und die Taliban wollen Abkommen schließen Eine vage Hoffnung auf Frieden für Afghanistan

Die USA-Taliban-Vereinbarung ist ein erster Schritt in Richtung Frieden. Es handelt sich im klassischen Sinne nicht um einen Friedensvertrag, weil bisher eine Konfliktpartei, die Regierung in Kabul, fehlte. Gleichzeitig wurden zwei wichtige Punkte für einen dauerhaften Frieden an die innerafghanischen Verhandlungen ausgelagert: ein landesweiter, dauerhafter Waffenstillstand sowie ein Abkommen über die künftige Verteilung der politischen Macht in Afghanistan - also darüber, wie die Taliban politisch eingegliedert werden. Die eigentlichen Friedensgespräche für das Land stehen somit erst noch bevor. Beobachter gehen davon aus, dass es mindestens ein Jahr bis zu einem innerafghanischen Friedensschluss dauert. (dpa)