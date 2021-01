Vereinzelte Bundesländer in Deutschland planen Einrichtungen, in die Menschen zwangseingewiesen werden sollen, die mehrfach gegen die Quarantänepflicht verstoßen haben. Das berichtete bereits die „Welt am Sonntag“. Eine Recherche des Tagesspiegels zeigt allerdings, dass in den Bundesländern bisher nur wenig schwere Verstöße festgestellt wurden.

In den meisten Bundesländern gibt es zudem keine auf Landesebene gesammelten Daten über die Anzahl der Verstöße gegen die Quarantänepflicht – weil die Kontrolle den Kreisen und Kommunen obliegt.

Baden-Württemberg hat Zahlen aus stichprobenartigen Kontrollen erhoben. Im Dezember wurden in den Städten Aalen, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart 1254 Menschen kontaktiert, die sich aufgrund einer Infizierung oder als Kontaktperson in häuslicher Isolation befinden sollten. Dabei wurden lediglich fünf Verstöße festgestellt, die allesamt mit Bußgeld geahndet wurden. Das geht aus Daten des baden-württembergischen Innenministeriums hervor, die dem Tagesspiegel vorliegen.

Damit eine Person, die sich nicht an die Quarantänepflicht hält, zwangseingewiesen wird, muss sie sich mehrmals dieser Verordnung widersetzen. Strafanzeigen werden für gewöhnlich nur dann gestellt, wenn nachgewiesen werden kann, dass ein Quarantänebrecher jemanden vorsätzlich mit Covid-19 infiziert hat.

Bei einer wiederholten Missachtung der Quarantänepflicht muss die Zwangseinweisung in eine Einrichtung richterlich angeordnet werden. Das war in Baden-Württemberg bislang noch nicht der Fall. Und trotzdem sollen in dieser Woche in zwei Kliniken Stationen eröffnet werden, in denen notorische Quarantäneverweigerer festgesetzt werden können.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl drängte schon längere Zeit darauf, dass es Kliniken gibt, in denen solche wiederholten Quarantänebrecher untergebracht werden könnten. „Natürlich geht es nur um wenige Fälle, aber die sind gefährlich“, so Strobl. „Es geht um uneinsichtige, bußgeldunempfindliche Personen, die vorsätzlich in Kauf nehmen, andere Menschen mit Corona zu infizieren.“

Auch in Sachsen und Schleswig-Holstein soll es eine Einrichtung für Quarantäneverweigerer geben. Kieler Regierungskreise bestätigten den Bericht der „Welt am Sonntag“, wonach diese auf dem Gelände der Jugendarrestanstalt Moltsfelde in Neumünster untergebracht werden sollen. Ein Fall, in dem eine Person zwangseingewiesen werden musste, ist aus dem Bundesland nicht bekannt.

In Brandenburg gibt es bereits seit Mai eine Quarantäne-Station, in die schon 30 Personen zwangseingewiesen worden sind. Allerdings befinden dort derzeit keine Personen mehr. Dem brandenburgischen Innenministerium zufolge handelt es sich bei der Einrichtung um die ehemalige Abschiebehaftanstalt in Eisenhüttenstadt.

Während einzelne Bundesländer solche Einrichtungen aufbauen oder dies sogar schon getan haben, sehen andere keinen Bedarf.

In Berlin hat die Debatte um Zwangsunterbringungen für Unbehagen gesorgt, wie es ein Senatsmitglied ausdrückte. Der Sprecher von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) teilte auf Anfrage mit, die Gesundheitsämter könnten dem Infektionsschutzgesetz zufolge einen Verweigerer zwangsweise unterbringen lassen – Genaueres war nicht zu erfahren.

Tatsächlich gebe es fachliche Gründe, in „Einzelfällen“ die Quarantäne zwangsweise durchzusetzen, sagte der Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid dem Tagesspiegel. Allerdings gebe es in Berlin keine ausgewiesene Einrichtung dafür. Haftanstalten, so einzelne Beamte, verböten sich von selbst – es läge ja keine gravierende Straftat vor. Die Kliniken seien vollends mit der Coronakrise befasst. Und um beispielsweise eines der leeren Hotels für die Zwangsquarantäne einzusetzen, müsse sich der Senat kümmern.

In Hessen wurde eine solche Einrichtung bereits im vergangenen Jahr wegen mangelnden Bedarfs wieder geschlossen, berichtet das hessische Sozialministerium. Für Hessen lasse sich feststellen, dass erfahrungsgemäß der Verweis auf Zwangsabsonderung und Bußgeld bereits zum Einlenken bewegt, so das Ministerium.

In Bremen gab es sogar schon eine Zwangseinweisung, da eine Kontaktperson mehrfach gegen die Quarantänepflicht verstoßen hatte. In Bremen werden täglich teilweise mehr als 1000 Personen kontrolliert, sagte eine Sprecherin des Innenministeriums. Eine feste Einrichtung für Quarantäneverweigerer sei nicht geplant.

So auch nicht in Hamburg, wo es ein gestuftes Verfahren gibt, an dessen Ende falls nötig freiheitsentziehende Maßnahmen stehen können, so eine Sprecherin der Sozialbehörde. Es bestünden in Hamburg zwar Unterbringungsmöglichkeiten für Quarantäneverweigerer, auf die aber nur im Zweifel nach Einzelfallentscheidung zurückgegriffen würde.

So sieht es auch im Saarland und in Sachsen-Anhalt aus. Dort ist den Sprechern der Innenministerien allerdings, wie in Hamburg, kein Fall bekannt, in dem eine Person aufgrund eines Quarantäne-Verstoßes eingewiesen werden musste.

Aus Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen gab es zunächst keine Rückmeldung.