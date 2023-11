Von Spar-Tabus und Haushaltstricks Kann die Ampel nochmal zusammenkommen?

Dienstagabend im Kanzleramt. Die Parteichefs und die wichtigsten Minister der Ampelregierung sind zusammengekommen, um über nicht vorhandenes Geld zu sprechen. Es sind schwere Tage. Noch immer weiß die Bundesregierung nicht, wie sie das Haushaltsloch stopfen sollen, das das Schuldenbremsen-Urteil des Bundesverfassungsgerichts in die Planung gerissen hat. Einer schlägt vor: Was wäre denn, wenn jedes Ministerium eine Milliarde spare? Dann sei man doch fast am Ziel. Allgemeine Heiterkeit.