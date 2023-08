„Wählerschreck“, „Geschenk für die AfD“ Bei der Linken wächst die Kritik an Europa-Kandidatur von Rackete

Innerhalb der Linken wächst der Widerstand gegen die geplante Europa-Spitzenkandidatur der Klima- und Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete. „Mit der Europa-Kandidatur von Carola Rackete verprellen wir Arbeitnehmer und stoßen all unsere traditionellen Wähler vor den Kopf“, sagte der Linken-Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich dem Tagesspiegel: „Frau Rackete wird so eher zu einem Wählerschreck und zu einem Geschenk für die AfD.“

„Es ist grundfalsch, allein um frühere Grünen-Wähler zu werben“, sagte Ulrich weiter. Der Personalvorschlag zeige erneut, dass die Linke „trotz jahrelanger Wahlniederlagen nicht verstehen will, warum wir bei vielen Arbeitnehmer, sozial Benachteiligten oder Friedensbewegten kaum noch wählbar sind“, sagte Ulrich.

Mit radikaler Klimapolitik und dem Ruf nach offenen Grenzen bei gleichzeitiger Vernachlässigung der sozialen Frage „gewinnen wir nichts, sondern verlieren weiter“, sagte der Linken-Fraktionsgeschäftsführer: „Wir können nicht alle Menschen aufnehmen, die zu uns kommen wollen.“

Rackete war 2019 international bekannt geworden, als sie mit aus Seenot geretteten Flüchtlingen auf dem Schiff Sea Watch trotz eines Verbots der italienischen Behörden die Insel Lampedusa anlief. Bei ihrer Vorstellung als Spitzenkandidatin im Juli sagte sie, die wenigsten hätten wohl mit ihrer Kandidatur für das Europäische Parlament gerechnet, „ich auch nicht“. Sie wolle sich stark machen für Verteilungsgerechtigkeit, Menschenrechte, eine gesunde Umwelt und ein „stabiles Erdklima“.

Schon zuvor hatte die Nominierung Racketes zur Linken-Spitzenkandidatin bei der Europawahl parteiintern Kritik ausgelöst. „Der Vorschlag des Parteivorstandes, die parteilose Carola Rackete an sämtlichen Parteigremien vorbei als Spitzenkandidatin für die Europawahl auszurufen, beweist weiter die Geisterfahrt der politischen Führung der Linken“, sagte der Linken-Bundestagsabgeordnete Klaus Ernst dem Tagesspiegel in der vergangenen Woche.

Der Ex-Linken-Chef wies auf formale Defizite hin. „Zuständig für die Kandidatenkür ist nach der Satzung nicht der Vorstand, sondern der Bundesausschuss.“ Sofort habe Carola Rackete eine eigene Pressekonferenz durchgeführt, „mit Positionen, die mit der Programmatik der Linken kaum vereinbar sind“. Ernst sagte: „Dieser Vorschlag spaltet die Partei weiter. Das scheint auch das Ziel des Parteivorstandes zu sein.“

Europawahl am 9. Juni 2024

Der 9. Juni 2024 steht als Termin für die nächste Europawahl fest. Die 27 Staaten der Europäischen Union hatten sich im Mai darauf geeinigt, dass die nächste Europawahl vom 6. bis 9. Juni 2024 stattfinden soll.



Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden alle fünf Jahre statt. Der Wahlzeitraum von Donnerstag bis Sonntag gilt für alle EU-Länder. Damit soll gewährleistet werden, dass die verschiedenen Wahltraditionen beibehalten werden können. In den meisten Mitgliedstaaten wird wie in Deutschland an einem Sonntag oder an einem gesetzlichen Feiertag gewählt. In den Niederlanden zum Beispiel öffnen die Wahllokale aber donnerstags.



Bei der Wahl 2019 hatte die Union 28,9 Prozent der Stimmen erzielt, die SPD kam auf 15,8 Prozent, die Grünen auf 20,5 Prozent. Die AfD erzielte 11 Prozent, die Linke 5,5 Prozent und die FDP 5,4 Prozent.