Polizei sucht EC-Karten-Dieb Mann hob in Potsdam Geld von fremdem Konto ab

Die Polizei in Brandenburg sucht nach einem Dieb, der in Potsdam eine EC-Karte gestohlen und damit Bargeld abgehoben hatte.

Wie die Polizeiinspektion West am Mittwoch (21. Februar) mitteilte, war einer Frau bereits am 22. Juli 2023 zwischen 14 und 14.10 Uhr beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Potsdamer Straße in Bornim eine Tasche entwendet worden. In der Tasche befand sich auch ein Portemonnaie mit der EC-Karte. Mit dieser sei noch am selben Tag ein vierstelliger Betrag abgehoben worden.

Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? © Polizei Brandenburg

Vom Tatverdächtigen am Geldautomat liegen Fotos aus Videokameras vor, mit denen die Polizei nun nach dem Mann fahndet. Die Polizei fragt: Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben?

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter Angabe der Fahndungsnummer (16-24) über Tel. (0331) 5508-0 entgegen. Auch online können Angaben im Hinweisformular der Polizei gemacht werden.