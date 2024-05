1,6 Millionen Übernachtungen Campingurlaub in Brandenburg wird immer beliebter

Campingurlaub ist in Brandenburg beliebter denn je. Die Branche konnte ihre Kapazitäten weiter ausbauen, wie es am Mittwoch bei der Vorstellung einer Studie zur Campingwirtschaft in Brandenburg hieß. Jedoch plagt der Mangel an Arbeitskräften die Campingplatz-Betreiber.

Für das Jahr 2023 konnten rund 1,6 Millionen Übernachtungen auf den 188 Campingplätzen gezählt werden, wie die Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH mitteilte. Das entspreche einem Zuwachs von 13 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 und einem Plus von 65 Prozent gegenüber 2013. Spitzenreiter seien der Spreewald, das Lausitzer Seenland und das Havelland.

„Wir gehen mit Optimismus in die Saison 2024 (...)“, sagte der Präsident des brandenburgischen Campingverbandes und SPD-Landtagsabgeordnete Mike Bischoff.