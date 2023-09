An den Grenzen zu Polen und Tschechien Brandenburgs Innenminister will Kampf gegen Schlepper forcieren

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat erneut gefordert, die stationären Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien schnell umzusetzen. „Wir haben es mit einem massiv aufwachsenden Schlepper-Unwesen zu tun“, sagte er am Mittwoch im Rundfunk Berlin-Brandenburg. Es sei dringend nötig, dass die Polizei direkt auf der Grenze eingreifen könne.

Flüchtlinge würden „nahezu ausschließlich von Mafia-Banden und Schleppern nach Deutschland gefahren, in kleinen Autos, da werden immer mehr reingestopft, das wird auch immer gefährlicher für die Flüchtlinge“, beschrieb Stübgen. Die Angst vor langen Staus an den Grenzen sei unbegründet. Bundespolizei und Landespolizei könnten „bestimmte verdächtige Fahrzeuge rausziehen und der Rest kann ganz normal pendeln“.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) kündigte noch am Mittwoch erweiterte Grenzkontrollen zu Polen und Tschechien an. „Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuser unbedingt stoppen, denn die setzen mit maximalem Profit Menschenleben aufs Spiel“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Berlin.

Deshalb werde die Bundespolizei ab sofort „zusätzliche flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten an den Grenzen zu Polen und Tschechien“ vornehmen. Diese Kontrollen seien eine Ergänzung der Schleierfahndung. Generell werde darauf geachtet, dass der reguläre Pendlerverkehr dabei nicht beeinträchtigt werde. (AFP/dpa)