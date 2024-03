Bürgermeisterwahlen in Brandenburg : Kloster Lehnin behält parteilosen Rathauschef – Stahnsdorf geht in die Stichwahl

In Stahnsdorf muss Bürgermeister Bernd Albers sich in einer Stichwahl erneut seinem CDU-Herausforderer Richard Kiekebusch stellen. In Kloster Lehnin verteidigt Uwe Brückner seinen Posten.