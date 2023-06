Flutkatastrophe im Ahrtal Land ehrt Brandenburger Helfer

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat am Freitag Brandenburger geehrt, die bei der Flutkatastrophe mit mehr als 180 Toten im Sommer 2021 im rheinland-pfälzischen Ahrtal Hilfe leisteten. Stellvertretend überreichte Woidke in der Staatskanzlei die vom Land Rheinland-Pfalz gestiftete „Fluthilfemedaille 20212“ an mehr als 30 Einsatzkräfte.

„Das Schicksal der Menschen im Ahrtal hat auch viele Brandenburgerinnen und Brandenburger sehr berührt. Das lag nicht zuletzt an unseren eigenen Erfahrungen mit schweren Hochwasserereignissen und Überschwemmungen“, so Woidke. 625 Brandenburger Einsatzkräfte von Feuerwehr, Katastrophenschutz, Hilfsorganisationen, Polizei und Notfallseelsorge halfen nach Angaben der Staatskanzlei im Flutgebiet. „Ich bin froh, dass wir so viele Experten ins Ahrtal senden konnten“, so der Regierungschef.

Viele Brandenburger sammelten Spenden

Zudem unterstützten viele Brandenburgerinnen und Brandenburger in Eigeninitiative vor Ort oder mit dem Sammeln von Spenden. Weitere Fluthilfemedaillen werden in den kommenden Wochen durch die Landkreise und kreisfreien Städte an die Helferinnen und Helfer übergeben.