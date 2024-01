Kameramann zu Boden gestoßen RBB-Team im Brandenburger Dörfchen Afrika attackiert

Die Polizei ermittelt nach einer Attacke auf ein RBB-Kamerateam im kleinen Ort mit dem Namen Afrika in der Uckermark wegen Verdachts der Bedrohung und Körperverletzung. Das dreiköpfige Kamerateam sei am Dienstag in dem Ort, der zur Gemeinde Flieth-Stegelitz gehört, unterwegs gewesen, teilte die Polizeidirektion Ost am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen mit. Dabei seien sie von einem Anwohner attackiert worden, der Kameramann sei zu Boden gestoßen worden.

Der wütende Mann soll auch weitere Gewalt angedroht haben, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schrieb. Ermittlungen sollen nun den Auslöser für die Attacke klären. Bislang habe es keinen nachvollziehbaren Grund dafür gegeben, sagte ein Polizeisprecher.

Das Team war für die RBB-Sendung „Der Tag“ unterwegs, zu dessen Konzept es gehöre, Orte und Plätze im Sendegebiet in freundlicher, zugewandter Weise vorzustellen, wie ein Sprecher des RBB der dpa mitteilte. Dafür habe das Team auch am Ortsschild von Afrika gedreht. „Über die Motive des Mannes können wir nur mutmaßen. Wir verurteilen den Angriff und warten jetzt die Ermittlungen der Polizei ab.“ Bleibenden Schaden habe niemand aus dem Team davongetragen, so der Sprecher. (dpa)