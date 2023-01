Meist bleiben die Mütter zu Hause Rekord bei Kinderkrankengeld-Anträgen in Brandenburg

In Brandenburg mussten sich im Vorjahr deutlich mehr Eltern zu Hause um ihre kranken Kindern kümmern und der Arbeit fernbleiben als in den Jahren zuvor. Die Zahl der Anträge auf das krankheitsbedingte Kinderkrankengeld in Brandenburg hat bei der Techniker-Krankenkasse (TK) im vergangenen Jahr ein Rekordniveau erreicht, wie die Kasse mitteilte. Mit knapp 44.000 lag sie im Jahr 2022 den Angaben zufolge deutlich höher als 2020. Damals gingen rund 27.000 Anträge auf Kinderkrankengeld ein. 2021 betrug die Zahl der Anträge 36.000. „Für kranke Kinder ist die liebevolle Zuwendung genauso wichtig wie die gute medizinische Betreuung“, sagt Susanne Hertzer, TK-Chefin in Brandenburg und Berlin. „Deshalb ist es gut, dass Eltern von der Möglichkeit des Kinderkrankengelds Gebrauch machen können, um sich um ihre Kleinen zu kümmern.“

Kinderkrankengeld kann beantragt werden, wenn ein Elternteil wegen der Pflege eines kranken Kindes unter zwölf Jahren nicht arbeiten kann. Bei Kindern, die eine Behinderung haben, gilt der Anspruch auch über das zwölfte Lebenjahr hinaus. Der pflegende Elternteil bekommt dann 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts ausgezahlt.

Rückgang beim Corona-Kinderkrankengeld

Das pandemiebedingte Kinderkrankengeld (Corona-Kinderkrankengeld) wurde 2021 von den insgesamt rund 325.000 Brandenburger TK-Versicherten fast 13.000 Mal in Anspruch genommen. Im vergangenen Jahr stellten Eltern nur noch knapp 4.000 Anträge. Das pandemiebedingte Kinderkrankengeld war im Januar 2021 eingeführt worden, um Eltern die Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen, wenn Schulen oder Kitas aufgrund von Corona schließen mussten oder wenn für das Kind Isolierung beziehungsweise Quarantäne angeordnet wurde.

Weiterhin, so die Techniker Krankenkasse, gibt es eine Auffälligkeit bei den Antragstellenden: Meistens beantragen Mütter das Kinderkrankengeld. Sie stellten in den vergangenen Jahren in Brandenburg mehr als zwei Drittel aller Anträge.

