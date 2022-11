Rauchwolke über Cottbus Feuerwehr löscht Großbrand in Kostümverleih

Die Feuerwehr hat einen Großbrand in Cottbus gelöscht, von dem eine erhebliche Rauch- und Geruchsbelästigung ausging. Rund drei Stunden hätten die Löscharbeiten angedauert, teilte ein Feuerwehrsprecher gegen 11 Uhr am Freitag mit. Zunächst habe ein Carport in Flammen gestanden. Das Feuer habe dann auf ein Nebengebäude mit einem Kostümverleih und einer Heizungsanlage mit Pelletbunker übergegriffen.

Die Feuerwehr hatte am Freitagmorgen vor erheblicher Rauch- und Geruchsbelästigung im Ortsteil Branitz und den benachbarten Gebieten gewarnt und die Anwohner:innen gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungen und Klimaanlagen sollten abgeschaltet werden.

Der Brand breitete sich laut dem Sprecher der Feuerwehr insgesamt auf einer Fläche von sechs mal 20 Metern aus. Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Nach Angaben des Sprechers wird bald eine Entwarnung für Anwohner:innen ausgesprochen. Insgesamt waren rund 100 Einsatzkräfte vor Ort. Warum der Brand ausbrach, ist den Angaben zufolge noch unklar. (Tsp, dpa)

Zur Startseite