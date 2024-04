Tesla-Fabrik in Brandenburg Kein Abbau von 3000 Jobs in Grünheide

Im Zuge der von Elon Musk angekündigten weltweiten Jobstreichungen wird Tesla im Werk in Grünheide keine 3000 Jobs abbauen. Das erklärte der US-Konzern am Dienstag auf Anfrage. „Elon Musk hat in einer internen E-Mail einen globalen Stellenabbau von zehn Prozent angekündigt“, so das Unternehmen. „Diese Maßnahme prüfen wir und werden sie für die Gigafactory Berlin-Brandenburg vor dem Hintergrund aller arbeitsrechtlichen und mitbestimmungspflichtigen Erfordernisse unter Einbeziehung des Betriebsrates verfolgen. Die von verschiedenen Medien genannte Anzahl von 3000 betroffenen Stellen entbehrt dabei jeder Grundlage.“

Das Handelsblatt hatte zuvor unter Berufung auf zwei Insider berichtet, dass die Gigafactory Berlin-Brandenburg mit 3000 Jobs von den Rotstiftplänen betroffen wäre – das wäre dann sogar überproportional. TEsla hat weltweit 140 000 Mitarbeitende. Im erst 2022 eröffneten Werk in Grünheide, aus dem Tesla ganz Europa versorgt, arbeiten mittlerweile 12.500 Menschen. In der Vergangenheit hatte Elon Musk über interne Mails schon 2021 einen 10-Prozent-Jobabbau im Gesamtkonzern angekündigt. Das im Aufbau befindliche deutsche Werk war damals überhaupt nicht davon betroffen.

„Die regelmäßige Performance-Bewertung unserer Organisationen und Mitarbeitenden ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmensprozesse“, heißt es im Tesla-Statement weiter. „Wir sind davon überzeugt, dass nur eine effiziente und schlanke Organisation für zukünftige Herausforderungen gut aufgestellt ist. Unsere Erfahrung zeigt, dass dieses Vorgehen maßgeblich zu unserem Erfolg beiträgt.“ Aktuell hat Tesla über 100 Stellen in Grünheide ausgeschrieben.