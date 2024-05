41-Jährige leicht verletzt Radfahrerin stößt in Potsdam mit Auto zusammen

In der Potsdamer Waldstadt ist am Donnerstagabend eine Radfahrerin bei einem Unfall verletzt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Den Angaben zufolge fuhr die 41-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in der Heinrich-Mann-Allee parallel zu einem Auto, ehe sie unvermittelt nach links lenkte. Daraufhin stieß die Radfahrerin mit dem Wagen zusammen.

Die Frau stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Rettungskräfte versorgten sie am Unfallort. Sie musste nicht ins Krankenhaus. Der 57 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.