Abgespecktes Weihnachtsshoppen Stadt Potsdam nennt Straßen mit Sonntagsöffnungen

In Potsdam soll es nun doch noch abgespeckte Sonntagsöffnungszeiten geben. Dafür hat die Stadtverwaltung am Dienstag zwei Beschlussvorlagen für die Stadtverordneten veröffentlicht, die am Mittwoch beschlossen werden sollen. Demnach sollen am 10. und 17. Dezember einige Geschäfte öffnen können – allerdings deutlich weniger, als es der Plan war. Eine erste Verordnung mit Sonntagsöffnungen für den 3. und 10. Dezember hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg jüngst gekippt, geklagt hatte einmal mehr die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Das hatte für viel Frust bei Händlervertretungen gesorgt.

Diesmal nimmt die Stadt auch Rücksicht auf die Rechtssprechung, dass nur im Umfeld besonderer Ereignisse – wozu traditionelle Weihnachtsmärkte zählen – auch Läden sonntags öffnen können. Dies sind am 10. Dezember der „Blaue Lichterglanz“ und das Sinterklaas-Fest in der Innenstadt, der Böhmische Weihnachtsmarkt in Babelsberg und der Markt im Krongut Bornstedt.

Insofern dürfen zum Beispiel im Zentrum alle Geschäfte zwischen Luisenplatz und Hebbelstraße sowie Hegelallee und Charlottenstraße öffnen. In Babelsberg betrifft das den Bereich rund um den Weberplatz samt Teilen der Karl-Liebknecht- und Rudolf-Breitscheidt-Straße. Am 17. Dezember dürfen wiederum nur Läden im genannten Innenstadt-Bereich öffnen.

Andere Institutionen wie die Bahnhofspassagen, die laut der gerichtlich gekippten Verordnung noch hätten öffnen können, dürfen daher kein Sonntagsshopping anbieten. Für das Stern-Center war das von Anfang an nicht vorgesehen. Seit Jahren beklagen Potsdamer Händler Standortnachteile gegenüber der Konkurrenz in Berlin.