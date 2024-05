Bauprojekt am Potsdamer Tramdepot Straße Am Alten Friedhof bis Jahresende gesperrt

Die Straße Am Alten Freidhof wird ab Montag bis zum Ende des Jahres gesperrt. Das teilte die kommunale Pro Potsdam am Freitag mit. Grund dafür sind die Erschließungsarbeiten für ein Bauprojekt am ehemaligen Tramdepot. Für Autofahrer ist die Kolonie Daheim in diesem Zeitraum von der Friedrich-Engels-Straße aus über den Schlaatzweg oder die Schlaatzstraße erreichbar. Für Fußgänger und Radfahrer empfiehlt die Pro Potsdam den Weg entlang Hannah-Arendt-Straße. Der Alte Friedhof bleibt wie üblich über den Eingang in der Heinrich-Mann-Allee zugänglich.

Auf dem Grundstück an der Heinrich-Mann-Allee geht das Bauvorhaben der Pro Potsdam damit in die nächste Phase. In einem ersten Bauabschnitt wurden 341 Wohnungen gebaut. Nun folgen weitere 540. Im Bereich der Straße Am Alten Friedhof werden Leitungen verlegt, dann wird die Straße saniert. Außerdem werden Wege, Straßen, Parkplätze und die Beleuchtung angelegt und Bäume gepflanzt.