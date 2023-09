Für Klima und soziale Gerechtigkeit Im Potsdamer Landtag findet das erste „Bock auf Zukunft“-Festival statt

Vorträge zum Moorschutz, Workshops über kostenlosen öffentlichen Nahverkehr und Livemusik vom Kama Orchestra: Am 30. September findet im Landtag Brandenburg das erste „Bock auf Zukunft“-Festival statt, das vom Jugendforum Nachhaltigkeit Brandenburg organisiert wird.

Die Veranstaltung, die sich vor allem an 14- bis 30-Jährige richtet, will positive Visionen für das Land entwickeln und damit ein Signal an die Politik senden. „Wir wollen zeigen, dass Brandenburg auch für junge Menschen eine Zukunft hat“, sagt die 21-jährige Mitorganisatorin Milena Mensching aus Potsdam.

Das Jugendforum rechnet mit rund 300 Besucherinnen und Besuchern, die unter anderem Workshops über Klima und Klassismus, den Kohleausstieg, populäre Klimamythen oder ein Zeitzeugengespräch zum Umweltschutz in der DDR erwartet. Daneben gibt es auch Kreativangebote wie Siebdruck, eine Fahrradwerkstatt oder Jonglage. Am Abend finden Live-Konzerte der Potsdamer Brass-Groove-Band Kama Orchestra und der Reggae- und Dub-Band Tuff Sound statt.

Mehrere Landtagsabgeordnete von SPD, CDU, Grünen und Linken werden sich in Diskussionsrunden den Fragen des Publikums stellen. „Es geht uns darum, dass unsere Stimme nicht vergessen wird“, sagt Mensching. Auf dem Festival sollen daher auch politische Forderungen für die Landtagswahl 2024 erarbeitet werden.

Gefördert wird die Veranstaltung vom Bundesfamilienministerium, neben der Stiftung SPI nehmen auch die DGB-Jugend, Fridays For Future, NAJU Brandenburg und der Stadtjugendring Potsdam am Festival teil. Das Programm ist online unter www.jufona-brandenburg.de/baz-programm zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos, die Anmeldung muss allerdings bis zum 17. September erfolgen.