Brandenburger FDP vor der Landtagswahl Christian Lindner kommt zum politischen Aschermittwoch nach Potsdam

Vor der Landtagswahl im September erwartet die Brandenburger FDP beim politischen Aschermittwoch hohen Besuch: FDP-Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner kommt am 14. Februar nach Potsdam. Er und Brandenburgs FDP-Landeschef Zyon Braun, der als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl antritt, werden mit „stimmungsvollen Reden“ im Kutschstall ab 19 Uhr angekündigt.

Am politischen Aschermittwoch versammeln sich die größten Parteien Deutschlands bei Bierzelt-Atmosphäre zu Parteiveranstaltungen in Bayern und liefern sich einen rhetorischen, deftigen Schlagabtausch. Vor einem Jahr, am 22. Februar 2023, stand Lindner in der Stadthalle in Dingolfing in Bayern. Damals thematisierte er den Ukrainekrieg, die Schuldenbremse, die Abschaffung des Solidaritätszuschlags und stimmte auf die Landtagswahl in Bayern 2023 ein. Ähnlich könnte es in diesem Jahr in Potsdam werden.

Bei den Grünen ist der politische Aschermittwoch mit dem Bundesvorsitzenden Omid Nouripour und der Europa-Spitzenkandidatin Andie Wörle im bayrischen Landshut angekündigt. Bei der SPD wird Generalsekretär Kevin Kühnert im baden-württembergischen Ludwigsburg wettern und der Bundesvorsitzende Lars Klingbeil im bayrischen Vilshofen.

Auch CSU, Freie Wähler, AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht sprechen in Bayern. Die FDP Bayern trifft sich wie in den Vorjahren ebenso in Dingolfing. Hier am Rednerpult: Die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin zur Europawahl. Nur Christian Lindner fehlt.