Landesparteitag der Linken in Brandenburg Gregor Gysi geht mit Bündnis Sahra Wagenknecht ins Gericht

Jetzt erst Recht, trotz mieser Umfragen und der neuen Konkurrenz des Wagenknecht-Bündnisses: Brandenburgs Linkspartei zieht mit Partei- und Fraktionschef Sebastian Walter als Spitzenkandidat in die Landtagswahlwahl am 22. September.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Eine andere Politik ist nötig und auch möglich im Land Brandenburg!“, erklärte der 33jährige am Samstag auf dem Landesparteitag in Templin, der ihn mit einem eher mageren 84-Prozent-Ergebnis (90 Ja, 12 Nein, 4 Enthaltungen) auf Platz Eins der Landesliste wählte. Er rief die Genossen dazu auf, alles gegen das weitere Erstarken des Faschismus auch in Brandenburg zu tun.

„Ja, es ist möglich, die AfD zu stoppen“, sagte Walter. „Das ist unser Job!“ Es beginne wie einst 1933, „sie stellen die ersten Bürgermeister, die ersten Landräte und hoffen auf eine Regierungsbeteiligung“. Als Co-Spitzenkandidatin der Linken wurde Kathrin Dannenberg (90 Ja, 13 Nein, vier Enthaltungen) gewählt.

Linke sammelt für kostenloses Schulessen

Die Linken wollen im Wahlkampf ihr soziales Profil schärfen. Co-Landeschefin Katharina Slanina verwies auf die von der Partei gestartete neue Volksinitiative für kostenloses Schulessen in Brandenburg. „Wir meckern nicht nur, wir machen“, sagte Slanina. Nach einer Umfrage vom Januar lag die Linke zuletzt bei sechs Prozent.

Als Gastredner auf dem Parteitag ging Partei-Urgestein Gregor Gysi mit dem neuen Bündnis Sahra Wagenknecht (BSH) ins Gericht. „Sie sind gegangen, dafür sind die Separatisten selbst verantwortlich“, sagte Gysi. „Die Partei ist nicht unser Hauptgegner. Unser Hauptgegner ist die AfD“. Er selbst sei ja eitel, aber eine Partei nach sich selbst zu benennen wie Wagenknecht, „das hätte nicht einmal ich mich getraut“. Innerhalb der Linken habe es in den letzten Jahren zu wenig Dialog zwischen Jung und Alt, zwischen Ost - und West, aber auch eine Denunziationskultur gegeben, räumte Gysi ein.

Zugleich habe die Linke den Osten „als Herzkammer“ vernachlässigt, so Gysi. Nötig sei „ein gutes Ergebnis“ bei der Brandenburg-Wahl, vor allem aber in der momentanen „existenziellen Krise“ ein Wiedereinzug in den Bundestag 2025: „Unser Schicksal entscheidet sich zur Bundestagswahl.“