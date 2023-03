Der König kommt nicht Was King Charles III. in Potsdam alles verpasst

Beim Googlen, ob King Charles übermorgen auch nach Potsdam kommt, bekam ich nur Anzeigen von Hundezüchtern und einem Burgerrestaurant. Es sieht nicht gut aus: Der König bevorzugt Dinner beim Bundespräsidenten in Berlin und fährt anschließend direkt ins Brandenburger Land. Potsdam wird leer ausgehen, es sei denn, es gibt noch einen Überraschungs-Abstecher.

Aus dem Badezimmer: „Liebling, die Deutschen haben doch diesen weißen Spargel, I would really like to buy some.“ Aus dem Salon: „Darling, the Germans are very disciplined, no Spargel before April.“ Aus dem Badezimmer: „That‘s too bad. Die haben sogar eine Spargelkönigin!“ Aus dem Salon: „I’ve heard. How interesting!“

Nun, auch wir hätten gerne ein bisschen post-monarchisches Glanz und Gloria, wenigstens ab und zu eine Hochzeit oder einen kleinen Familienskandal. Andererseits fürchten wir alles Adlige und Bürgerliche (obwohl das historisch überhaupt nicht zusammen gehört) wie der Teufel das Weihwasser und plagen wir uns mit anstrengenden Historikerdebatten - das versteht doch kein Mensch mehr.

Aber weil wir 1933 versagt haben, ist gefühlt alles von damals Mist. Die Nachfahren können es uns nicht Recht machen. Wenn Ex-Prinzen einem Beruf nachgehen, ist es ein Ablenkungsmanöver, wenn sie nicht arbeiten, sind sie Schmarotzer. Wir schimpfen über ihren Reichtum und beneiden sie insgeheim.

Dann lieber eine Spargelkönigin. Die kommt – und geht auch wieder. Dass Charles nicht nach Potsdam kommt, ist dennoch schade. Wir hätten ihm ein schönes Rundreise-Programm vorbereitet: Sonnenaufgang, Tee und Stulle frisch aus dem Backofen am Jagdschloss Stern, anschließend vogelkundliche Führung; Mittagessen mit Oberbürgermeister und Schulkindern im Schlaatz; Parkplatzsuche in der Innenstadt, der König kauft im Ostprodukteladen einen „Eierträger 2-fach“, mit Salzstreuer. Besuch Foerster-Stauden mit Taufe des Rittersporns „Camilla“, Abschiedstee in der Jurte im Volkspark und Weiterfahrt nach Spandau, wo der Zug nach Hamburg wartet.

Die Kolumne „Pyanissimo“ erscheint jeden zweiten Dienstag und kommentiert das Potsdamer Stadtgeschehen.

Zur Startseite