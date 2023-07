Einbruchsserie vor Aufklärung Mann soll in mindestens acht Potsdamer Restaurants eingestiegen sein

Immer wieder ist in den vergangenen Wochen in der Potsdamer Innenstadt in Restaurants eingebrochen worden. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 22-Jährige hatte versucht, am Montagmorgen in der Jägerstraße in ein Lokal einzudringen. Nach Angaben der Polizeidirektion West steht der Mann im Verdacht, für mindestens acht weitere Einbruchdiebstähle in der Innenstadt verantwortlich zu sein. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen Einzeltäter handelt. Das teilte die Polizei auf PNN-Nachfrage mit.

Bei seinem Einbruchsversuch am Montag wurde er von Zeugen beobachtet. Alarmierte Polizisten setzten ihn fest und kontrollierten seine Personalien. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Verdächtigen ein offener Haftbefehl vorlag. Daher kam der 22-Jährige noch am Montag in eine Justizvollzugsanstalt.

„Die Videoaufzeichnungen aus einzelnen Restaurants und die Spurenlage sprechen gegenwärtig für eine Täterschaft des Mannes“, teilte die Polizei mit. Zusammenhänge zu weiteren Taten seien nicht ausgeschlossen. „Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, welche weiteren Sachverhalte sich der Einbruchsserie zuordnen lassen“, heißt es in der Mitteilung. Zuletzt war in Potsdam auch in ein Restaurant des bekannten Gastronomen René Dost eingebrochen worden. Auch von dieser Tat liegen Videoaufzeichnungen vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den 22-Jährigen wegen des besonders schweren Diebstahls in mehreren Fällen. Ob er für weitere Taten verantwortlich ist, wird ebenfalls überprüft. Zudem wurde eine Anzeige aufgenommen, weil er am Montag Reste von Betäubungsmitteln bei sich hatte.