Erster Neubau seit mehr als 30 Jahren 230 Wohnungen in Drewitz geplant

Zum ersten Mal seit den 1990er Jahren investiert die städtische Wohnungsbaugesellschaft Pro Potsdam wieder in einen wirklichen Neubau im Stadtteil Drewitz. Bis 2027 sollen auf der Brache an der Slatan-Dudow-Straße 230 Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten entstehen. Kürzlich stellte die Pro den Siegerentwurf für das Gebäude vor, das aus 14 eingereichten Entwürfen ausgewählt wurde, der nach Sicht der Jury aus Fachleuten und Vertreter:innen von Landeshauptstadt und Pro Potsdam am besten in das Quartier der Gartenstadt passt.

230 Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten sollen entstehen.

„Der Entwurf zeigt anspruchsvolle Lösungen in Sachen Städtebau und architektonische Gestaltqualität, die einer Vernetzung mit der Struktur von Drewitz dienlich sind“, bewertete Bert Nicke, Geschäftsführer der ProPotsdam GmbH, den ausgewählten Entwurf, der den Namen „Der kollektive Block“ trägt und von blrm Architekt*innen GmbH, Hamburg kommt.

Die Kubatur des Gebäudes löst sich dabei kammartig zum Innenhof auf; im nordwestlichen Teil des Quartiers soll das Seniorenwohnen untergebracht werden. Auf allen Ebenen des Blocks bieten kleine Höfe, Hofterrassen und Treppenbuchten Raum für Begegnung. Im Blockinnern soll ein Park für alle Bewohner des Quartiers angelegt werden.

Baustart für das Gebäude soll 2024 sein, geplant ist eine ressourcenschonende Bauweise, bei der auch die Themen Nachhaltigkeit und regenerative Energien bereits im Entwurf mitgedacht wurden, hieß es seitens der städtischen Wohnungsgesellschaft. „Ich bin stolz darauf, dass wir einen Entwurf auswählen konnten, der modernes Wohnen zu sozialverträglichen Mietpreisen im ressourcenschonend errichteten Neubau in Drewitz möglich machen wird“, so Pro-Chef Nicke.

Gebaut werden sollen sowohl Wohnungen für Familien und Wohngruppen wie auch Wohnraum für Ein- bis Zwei-Personen-Haushalte. Das Investitionsvolumen bezifferte die Pro inklusive genutzter Fördermittel auf rund 70 Millionen Euro.

Zur Startseite