Förderung der Kinder- und Jugendarbeit Potsdamer Awo erhält 149.000 Euro von der Fernsehlotterie

Die Arbeiterwohlfahrt in Potsdam hat am Mittwoch zwei Förderungen von der Deutschen Fernsehlotterie in einer Gesamthöhe von 149.000 Euro erhalten. Unterstützt wird die Kinder- und Jugendhilfe der Awo mit 70.000 Euro. Außerdem wird das Awo-Büro Kinder(ar)mut, in dem Kinder, Jugendliche und Familien aus der Ukraine beraten werden, mit 79.000 Euro gefördert. Durch die Unterstützung könnten in dem Büro zwei dringend benötigte Personalstellen geschaffen werden, teilte der Awo-Bezirksverband mit.

Im 2018 in den Bahnhofspassagen eröffneten Awo-Büro Kinder(ar)mut werden Familien, Kinder und Jugendliche beraten, um ihnen Chancengleichheit zu ermöglichen. Seit dem vergangenen Jahr werden dort gezielt Angebote für Familien aus der Ukraine gemacht, um ihnen bei Spracherwerb und Integration zu helfen. Dazu soll ein außerschulischer Lernort in Golm entstehen, teilte die Awo mit.

Das Awo-Büro warnt schon länger vor wachsender Armut in Familien und gehörte im März zu den Mitunterzeichnern eines offenen Briefs, in dem ein kostenloses Schulessen gefordert wurde. Armut führe beispielsweise dazu, dass Kinder im Schlaatz hungrig im Schulunterricht sitzen.

Die Deutsche Fernsehlotterie hat im vergangenen Jahr insgesamt 230 soziale Projekte mit zusammen 34 Millionen Euro gefördert.