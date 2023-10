Haftbefehl wegen Drogenhandels 21-Jährige in Potsdam mit Tasche voller Drogen

Die Polizei hat am Samstagnachmittag (7. Oktober) gegen 16 Uhr eine 21-jährige Frau festgenommen, nachdem sich diese im Potsdamer Ortsteil Satzkorn auf verschiedenen privaten Grundstücken, in einem Gartenhäuschen und in einem Einfamilienhaus aufgehalten hatte. In dem Gebäude habe sie der „Hausherrin einen gehörigen Schreck eingejagt“, teilte die Polizeidirektion West am Sonntag mit.

Die 21-jährige Frau habe „ohne jegliche Interaktion“ das Haus wieder verlassen, sei aber später durch die Polizei in Satzkorn gestellt worden. Dabei sei „eine nicht unerhebliche Menge Betäubungsmittel und eine erhebliche Menge Bargeld“ bei der Frau fest- und sichergestellt worden. Wegen des Verdachts des Drogenhandels wurde die 21-Jährige vorläufig festgenommen. Die Polizei beantragte wegen der großen Drogenmenge und der damit verbundenen Schwere der Tat einen Haftbefehl.

Während der Vernehmung habe die Beschuldigte ein ungewöhnliches Verhalten gezeigt und eine Beamtin derb beleidigt, weshalb die Vernehmung beendet wurde. Mehrere Strafanzeigen gegen die Frau wurden angefertigt.