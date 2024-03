Hier speisten schon Scholz und Macron Das Potsdamer Kochzimmer verteidigt seinen Michelin-Stern

Potsdams einziges Sternerestaurant kann seinen Titel verteidigen: Auch in der neuen Ausgabe des Gourmetführers Guide Michelin wird das „Kochzimmer“ am Neuen Markt, in dem im vergangenen Jahr unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron speiste, mit einem Stern bedacht.

Die Michelin-Tester loben die von Jörg und Claudia Frankenhäuser und ihrem Küchenchef David Schubert etablierte „neue preußische Küche“ für die Verarbeitung von „Top-Produkten“, vornehmlich von Brandenburger Erzeugern. Hervorgehoben werden das nach Vorbestellung angebotene vegetarische Menü und das besondere Ambiente: „Außen die historische Fassade, innen puristisches Interieur mit schicken Details wie silbergrauen Wänden, Leuchten im 50er-Jahre-Stil und orange-roten Designer-Stühlen.“

Emmanuel Macron und Olaf Scholz speisten im Juni 2023 im Restaurant „Kochzimmer“. © REUTERS/Pool

Auch das Restaurant „Alte Überfahrt“ in Werder (Havel) konnte seinen Stern verteidigen. Neben der reizvollen Lage an der Uferpromenade werden das „wertig modern-elegante Interieur und seiner fast schon intimen Atmosphäre“ und „die kreative Küche aus regionalen und saisonalen Produkten“ gelobt.

Neu auf der Empfehlungsliste der Tester für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Brandenburg ist das „AS am See“ in Bad Saarow. In einem „Mix aus Vinothek und Bistro“ komme moderne Küche auf den Tisch.