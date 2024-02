In Bornim und Groß-Glienicke Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser

Am Freitag und Samstag ist im Potsdamer Norden in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erfolgte der erste Einbruch am Freitag zwischen 15 und 23 Uhr im Walnussring in Bornim. Unbekannte Täter hebelten ein Küchenfenster des Hauses auf und gelangten so in das Gebäude. Sie öffneten und durchwühlten Schränke in mehreren Räumen und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Der zweite Einbruch am Samstag lässt sich auf den Zeitraum zwischen 15 und 21.45 Uhr eingrenzen. Die Täter brachen die Terrassentür des Hauses im Christopherusweg in Groß-Glienicke auf. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Räume und stahlen Schmuck und eine Uhr. Die Kriminalpolizei sicherte in beiden Fällen Spuren.