Interview mit Abendschulleiterin Angela Hoffmann „Wir benötigen eine lebensbegleitende Bildungsvielfalt“

Frau Hoffmann, als Vorsitzende des Bundesrings der Abendgymnasien haben Sie am Montag (13.11.) im Hotel Mercure viele Berufskollegen zur Jahrestagung empfangen. Was ist das dringendste Thema?

Der Bundesring der Abendgymnasien ist die Interessenvereinigung aller Abendgymnasien Deutschlands; unsere große Tagung findet in diesem Jahr im Land Brandenburg und hier in Potsdam statt. Mit unserem Thema "Informieren - Inspirieren - Initiieren: Die Abendgymnasien als unverzichtbare Bildungsressource 100 Jahre Bildungschancen" nehmen wir das Selbstverständnis und die Aktualität der schulischen Erwachsenenbildung auf.

Ich greife hier gern ein wenig zum Pathos: Der Zweite Bildungsweg ist ein Ort, der für viele Erwachsene und die Zivilgesellschaft existentiell ist. Er steht für Bildungsgerechtigkeit, und damit für Lebenschancen. Denn wir benötigen eine lebensbegleitende Bildungsvielfalt, die nicht nach dem Regelschulbereich enden kann. Die Abendgymnasien verbinden in ihrer Einzigartigkeit Lebens - und Berufserfahrungen mit schulischer Qualifikation. Die heute so wichtigen Forderungen nach Bildung, gesellschaftlicher Integration und Medienmündigkeit sind ohne die Erwachsenenbildung nicht zu denken.

Zur Person Angela Hoffmann ist seit 25 Jahren in leitender Position an der Kleist-Schule in der Potsdamer Innenstadt, einer Schule des zweiten Bildungsweges. Gleichzeitig ist sie auch die Vorsitzende des Bundesrings der Abendgymnasien, der sich am 13. November zu seiner Jahrestagung in Potsdam trifft.

Der Name „Abendschule“ ist zwar griffig, aber eigentlich überholt – an der Kleist-Schule können Bildungsabschlüsse von Hauptschule bis Abitur in Tages-, Nachmittags-, Abend- oder Onlinekursen erlangt werden. Was davon ist am populärsten?

Die Abendgymnasien sind ein "Kind" der Weimarer Republik, der Begriff stammt aus dieser Zeit, und meint heute allgemein die Verbindung von Leben, Beruf und Schulbesuch. Die Kleist-Schule Potsdam präsentiert als Erwachsenenbildungszentrum alle die in Deutschland möglichen Bildungswege und Abschlüsse. Unser Gesamtpaket ist populär - je nach persönlicher Situation und Voraussetzung können wir unseren erwachsenen Studierenden ein Angebot offerieren und sind sehr nachgefragt.

Wie hat sich die Schülerschaft in den vergangenen Jahren entwickelt?

Unsere Studierenden sind so heterogen wie die Gesellschaft. Die Entwicklung zeigt die heutigen Bildungsmotivationen von Erwachsenen: Einstieg, Umstieg, Aufstieg. So sind wir für MigrantInnen der "Einstieg" durch Bildung für einen erfolgreichen Integrationsprozess; sind für andere Erwachsene die Grundlage eines "Umstiegs" durch Bildung und für viele Studierende selbstbestimmter "Aufstieg" durch höhere Qualifizierung.

Was wird die Abendschule der Zukunft ausmachen?

Die Abendgymnasien der Zukunft werden - wie schon in der Vergangenheit - Quelle und Inspiration für Bildungsreformen sein. Sie werden alternative, vielfältige Bildungsbiografien ermöglichen, nach denen unsere demokratische und zunehmend digitale Wissensgesellschaft ruft.