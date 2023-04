Kandidat für Aubel-Nachfolge Walid Hafezi will neuer Dezernent in Potsdam werden

Bei der Suche nach der Nachfolge für Potsdams Ex-Bildungsdezernentin Noosha Aubel (parteilos) wird nun auch der zweite verbliebene Kandidat bekannt. Es handelt sich nach PNN-Informationen um den Sozialwissenschaftler Walid Hafezi, derzeit Professor an der Hochschule RheinMain und Sprecher für Sozialpolitik in der Stadtratsfraktion der Grünen in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden.

Der 52-Jährige erklärt auf seiner privaten Homepage zu seinem Erfahrungsschatz, er habe „langjährige berufliche Tätigkeiten in der Sozialverwaltung und in leitenden Positionen von Organisationen der Sozialwirtschaft und von Bildungseinrichtungen auf Landes- und kommunaler Ebene“ vorzuweisen.

Wie berichtet sollen die elf Fraktionen im Potsdamer Stadtparlament bis Dienstag zur Aubel-Nachfolge entscheiden. Zweite im Rennen ist Caroline Rapp (parteilos) aus München, die dort in leitender Funktion im Kreisjugendring sitzt und bereits in der Sozialverwaltung arbeitete.

Bisher hatte sich für keinen der beiden Bewerber eine sichere Mehrheit abgezeichnet, das Verfahren stand schon fast vor dem Scheitern. Für Hafezi hatten sich die Grünen eingesetzt, Rapp gilt als Favoritin der SPD – beide Fraktionen sind Partner in der rot-grün-roten Rathauskooperation.

Eigentlich hatte Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) den Posten wieder mit einer Frau besetzen wollen, damit die Beigeordnetenriege im Rathaus nicht überwiegend männlich geprägt ist. Es geht um das Dezernat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport. Aubel hatte ihr Amt im Februar aufgegeben, verbunden mit Kritik am Führungsstil Schuberts und der Prioritätensetzung im Rathaus.