Schwierige Suche nach Aubel-Nachfolge in Potsdam Nur noch zwei Kandidaten im Rennen

Im Rennen um die Nachfolge für den Posten an der Spitze des Potsdamer Dezernats für Jugend, Kultur, Bildung und Sport läuft es auf einen Zweikampf hinaus. In der Auswahl sind nach PNN-Informationen weiter Caroline Rapp vom Kreisjugendring in München und ein Kandidat aus Westdeutschland, der als Favorit der Grünen gilt und dessen Name bisher noch nicht öffentlich bekannt geworden ist. Ein dritter Kandidat aus dem Umfeld der brandenburgischen Volkssolidarität ist hingegen aus dem Rennen.

Das ist das wichtigste Ergebnis eines Treffens der Fraktionsvorsitzenden mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) am Mittwochnachmittag, bei dem es um die schwierige Kür eines mehrheitsfähigen Personalvorschlags ging. Zuerst hatte die „Märkische Allgemeine“ darüber berichtet. Ein Favorit zeichnet sich demnach noch nicht ab.

Die beiden verbleibenden Kandidaten sollen sich nun noch einmal den Fraktionen vorstellen, hieß es. Die Suche war im März bereits fast gescheitert - weil sich für Rapp, die als Favoritin von Schubert und der SPD-Fraktion galt, keine Mehrheit in der rot-grün-roten Rathauskooperation fand. Eine weitere Kandidatin warf damals das Handtuch, nachdem ihr Name öffentlich geworden war. Spekuliert wird, ob Schubert die Mehrheitsfindung mit Zugeständnissen bei Haushaltsfragen oder offenen Personalbesetzungen wie beim Amt des oder der Gleichstellungsbeauftragten verbinden muss.

Sollte die Besetzung scheitern, müsste das monatelange Bewerbungsverfahren wiederholt werden - trotz diverser offener Baustellen, sei es im Jugendamt oder bei der Schulplanung. Die frühere Dezernentin Noosha Aubel (parteilos) hatte das Rathaus im Februar vorfristig verlassen - verbunden unter anderem mit Kritik am Führungsstil Schuberts.