Kilometerrekord beim Klimaschutz Potsdamer Stadtradler ausgezeichnet

In 20 Tagen rund 650.000 Kilometer auf dem Fahrrad: Damit haben knapp 3900 Potsdamer Radler nicht nur rund 100 Tonnen Kohlendioxid eingespart, sondern auch für das Zweirad als Alltags-Verkehrsmittel geworben.

Trotzdem es in Potsdam in diesem Jahr weniger Radler als im Vorjahr waren, traten diese aber deutlich stärker in die Pedale und erradelten zwischen dem 5. und 25. September mehr als 21.000 Kilometer mehr als im Vorjahr. „Jeder Kilometer zählt für eine umweltgerechtere Mobilität und eine lebenswertere Stadt“, sagte Andreas Walter, Vorsitzender des Umweltausschusses der Stadtverordnetenversammlung, der in dieser Woche die drei erfolgreichsten Potsdamer Teams auszeichnete.

Mehr als 2500 Teilnehmer

Das Team mit den meisten Stadtradel-Kilometern in Potsdam ist in diesem Jahr das Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium, das mehr als 67.500 geradelte Kilometer auf dem Tacho hatte, gefolgt von der Gruppe „vélos@Voltaireschule“, die gemeinsam fast 40.800 Kilometern auf dem Rad absolvierten. Der Bronzeplatz ging an das Team der Universität Potsdam mit insgesamt 39.076 Kilometern.

Die deutschlandweite Aktion Stadtradeln wird organisiert vom Netzwerk Klima-Bündnis, einem Zusammenschluss europäischer Kommunen. Dabei geht es darum, einzeln oder als Team die meisten Fahrradkilometer zu sammeln und so aktiv Kohlendioxid einzusparen. Ziel ist es auch, pro Einwohner einer Stadt die meisten Kilometer auf dem Rad zurückzulegen. Denn es wird neben den fleißigsten Teams auch Deutschlands fahrradaktivste Kommune gesucht. Mehr als 2500 Kommunen und Gemeindeverbünde in Deutschland nahmen am diesjährigen Stadtradeln teil.

Zur Startseite