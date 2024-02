Leipziger Dreieck, Zeppelinstraße, Nedlitzer Straße Die Potsdamer Staustellen der Woche

Potsdams Dauerbaustellen bleiben auch in der kommenden Woche aktuell. Teils unübersichtlich für Verkehrsteilnehmer geht es weiter auf der Baustelle Leipziger Dreieck zu. Dort ist im Zuge des dritten Bauabschnitts nun die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße gesperrt. Außerdem können Autos nicht von der Heinrich-Mann-Allee links in die Friedrich-Engels-Straße abbiegen. Je Fahrtrichtung gibt es nur einen Fahrstreifen.

Potsdam Heute Newsletter Der Newsletter aus der PNN-Chefredaktion. Wissen, was in Potsdam wichtig ist — kostenlos freitags in Ihrer Mailbox. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Radfahrende und Fußgänger werden dort auch erneut umgeleitet: Der Fußweg erfolgt rund 100 Meter in Richtung Leipziger Straße, teilte das Rathaus mit. Radfahrende können nicht mehr von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße fahren. Sie werden über den Übergang an der Babelsberger Straße geleitet. Die Umleitungen über die Straße Brauhausberg und den Horstweg sind ausgeschildert. Der stadteinwärtige Verkehr wird über den Brauhausberg geführt, alle Buslinien fahren stadteinwärts und stadtauswärts nur noch über den Brauhausberg.

Weiterhin gesperrt ist die Nuthestraßen-Abfahrt Wetzlarer Straße / Fritz-Zubeil-Straße stadteinwärts. Die Abfahrt wird umgebaut, damit die neuen Potsdamer Straßenbahnen, die länger sind als die bisherigen, angeliefert werden können. Die Abfahrten Neuendorfer Straße und Horstweg sind frei.

Eng bleibt es auf der Zeppelinstraße stadtauswärts: Zwischen Kastanienallee und der Stormstraße ist wegen Leitungsarbeiten nur ein Fahrstreifen frei. Die Zufahrt zur Stormstraße ist von der Zeppelinstraße aus nicht möglich. Ebenso wegen einer Baustelle ist die Zeppelinstraße in Höhe Schafgraben nur einspurig.

Zwischen Bahnübergang und Reiherbergstraße wird der Kuhfortdamm in Golm weiterhin erneuert und ist daher vollständig gesperrt. Die Bauarbeiten sollen insgesamt ein Jahr dauern.

Halbseitig gesperrt ist wegen Bauarbeiten die Yorckstraße in der Innenstadt. Der Verkehr wird über den Radstreifen geführt. Gesperrt ist außerdem ein Fahrstreifen stadteinwärts auf der Heinrich-Mann-Allee zwischen Kunersdorfer Straße und Drevesstraße. Dort werden Hausanschlüsse gelegt.

Nu jeweils ein Fahrstreifen ist in der Straße Am Buchhorst an der Ecke zur Straße Handelshof für den Verkehr frei. Die Straße wird repariert.

In Höhe Puschkinallee wird die Nedlitzer Straße für einen kurzen Abschnitt halbseitig gesperrt, Grund sind Baumpflegearbeiten. Der Verkehr wird an der Sperrung vorbeigeleitet.

Weiterhin gesperrt ist die Fußgängerbrücke über die Nuthestraße zum Stern-Center. Die Brücke wird instandgesetzt, Fußgänger und Radfahrende müssen über die Neuendorfer Straße zum Einkaufszentrum.