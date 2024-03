Mit 3,4 Promille ans Steuer gesetzt Betrunkener fährt in Potsdam gegen Baum

Stark betrunken ist ein 39 Jahre alter Autofahrer am Mittwochmittag im Potsdamer Stadtteil Waldstadt II gegen einen Baum gekracht. Im Anschluss entfernte sich der Mann vom Unfallort in der Heinrich-Mann-Allee. Von Zeugen alarmierte Polizisten trafen den Autofahrer aber kurz darauf in der Nähe an.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 39-Jährigen nach Angaben der Polizeidirektion West einen Wert von 3,42 Promille. Ab einem Blutalkoholgehalt von 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntüchtig, ab diesem Wert liegt auch eine Straftat vor.

In einem Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht in Verbindung mit Trunkenheit im Verkehr auf.