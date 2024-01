Nach Verfolgungsjagd durch Potsdam Wohnmobil-Dieb entkommt der Polizei – auch Hubschrauber im Einsatz

Potsdamer Polizisten haben sich in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsjagd mit einem Wohnmobil-Dieb geliefert. Der Fahrer hatte die Flucht ergriffen, als Beamte das Fahrzeug gegen 2 Uhr in der Berliner Straße kontrollieren wollten. Erst in Klein Glienicke stoppte der Mann das Wohnmobil. Er lief in ein angrenzendes Waldgebiet und entkam den Einsatzkräften.

Daraufhin wurde die Gegend mit einem Polizeihubschrauber abgesucht. Aber die Maßnahme blieb ebenso erfolglos wie der Einsatz eines Fährtenhundes. Auch die hinzugezogenen Beamten der Bundespolizei stöberten den Flüchtigen nicht auf. Das Wohnmobil, das den Polizisten in der Behlertstraße aufgefallen war, wurde sichergestellt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gefährt offenbar kurz zuvor in der Nauener Vorstadt auf unbekannte Weise gestohlen.

Im Zuge der Ermittlungen stießen die Potsdamer Einsatzkräfte in Zusammenarbeit mit Berliner Polizisten auf einen möglichen Komplizen des Wohnmobil-Diebs. Der Verdächtige wurde in Berlin gefasst und vorläufig festgenommen. Zur Identität des geflüchteten Mannes liegen Hinweise vor, die Kriminalpolizei ermittelt.