Neue Nagelkreuzkapelle : Einweihung am Ostermontag mit umstrittenem Feldaltar

Am Montag findet die Einweihung der Nagelkreuzkapelle im Turm der Garnisonkirche statt. Proteste sind angekündigt, Kritik gibt es unter anderem an einem Feldaltar, an dem früher Soldaten geweiht wurden.