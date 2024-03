Autoarme Dortustraße in Potsdam Erste Schilder schon ab dieser Woche

Schon in dieser Woche beginnt das Baudezernat im Rathaus mit Vorbereitungen für den umstrittenen Plan der autoarmen Dortustraße. Die Stadtverwaltung teilte am Montag mit, ab dieser Woche würden in der Straße „die Besucher- und Anwohnerparkplätze in Etappen von der Hegelallee aus entfallen“. Stattdessen würden schrittweise Hochbeete gebaut, Blumenkübel und Sitzgelegenheiten aufgestellt und weitere Fahrradständer aufgebaut, ferner angekündigt werden neue Straßenschilder.

Begleitet würde das von Markierungsarbeiten, um unter anderem die neuen Behindertenstellplätze und Bereiche für das Kurzzeitparken zu kennzeichnen. Ab 28. März soll die Straße dann offiziell als verkehrsberuhigter Bereich auswiesen sein, neue Anwohnerparkplätze sind in der Hegelallee geplant.

Unter anderem Gewerbetreibende vor Ort sehen das mit Sorge, fürchten sinkende Kundenzahlen, weil die Parkplätze fehlen. Hingegen erklärte Baudezernent Bernd Rubelt (parteilos), er sehe den zunächst für ein Jahr vorgesehenen Modellversuch als Chance für eine attraktive Innenstadt: „Wichtig ist uns, dass die Gewerbetreibenden, Gastronomen und Anwohner während des Versuchs mit uns im Dialog bleiben und sich aktiv einbringen, zum Beispiel bei einer in der vergangenen Woche gestarteten Umfrage.“

Die Weichen für eine generell autoärmere Innenstadt hatte die gerade geplatzte rot-grün-rote Rathauskooperation im vergangenen Jahr gestellt. Weitere Informationen gibt es online unter www.mobil-potsdam.de/dortustrasse.