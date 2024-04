Neue Stimme für die Potsdamer Wirtschaft Mehrere bekannte Unternehmer gründen Interessenverein

Der von bekannten Unternehmern neu gegründete Verein „Gemeinsam für Potsdam“ will sich als unabhängiges Sprachrohr für die Wirtschaft in der Region profilieren. Darüber hat der Verein jetzt informiert.

Als Gründungsmitglieder werden unter anderem der Immobilieninvestor Jan Kretzschmar, Filmparkchef Friedhelm Schatz, Jutta Braun vom Kongresshotel, Frank Smyrek von Radio Potsdam und Timo Jacob von der S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für Bauwesen genannt. Letzterer ist auch der erste Vereinspräsident. Weiter aktiv sind etwa der Unternehmensberater Archibald Horlitz und Andreas Neyen von der ST Gebäudetechnik, die meisten Beteiligten kommen aktuell aus Babelsberg.

Als Ziel nannte der Verein, die Themen der Unternehmer bündeln und „Gesprächspartner für die Politik und die Menschen in der Region sein“. Präsident Jacob sagte: „Zukünftige Mitglieder sollen Unternehmen aus der Region werden, ob kleines oder großes Unternehmen, mittelständisch oder institutionell. Wichtig ist, dass die Unternehmer gestalten wollen und Spaß an der gemeinsamen Idee haben.“ Das Vorbild für den Verein sei „Gemeinsam für Leipzig“, ein in Sachsen hoch angesehener Wirtschaftsverein mit über 20-jähriger Tradition. Man sei parteipolitisch unabhängig und wolle grundsätzlich immer „für und niemals gegen etwas agieren“, hieß es weiter.

Die Betonung der politischen Unabhängigkeit ist ein Unterschied zu dem von den Stadtverordneten berufenen und 2015 gegründeten Wirtschaftsrat unter Führung von Götz Friederich von der Stadtrats-Fraktion „Mitten in Potsdam“. Die Mitglieder des neuen Vereins sind in dem Rat nicht vertreten. Ziel des Wirtschaftsrats ist es, durch eigene Empfehlungen die wirtschaftliche Entwicklung in Potsdam aktiv zu gestalten.