Neues Konzept angekündigt Restaurant „Sombredo“ am Nauener Tor schließt

Eines der wenigen mexikanischen Restaurants in Potsdam hat ab sofort geschlossen: Das „Sombredo“ am Nauener Tor stellt seinen Betrieb ein. Auf Aushängen am Restaurant teilt der Großgastronom René Dost mit, für erfolgreiche Gastronomie überdenke man stets die eigenen Konzepte, wolle Neues und Innovatives schaffen. Daher schließe man das „Sombredo“. Demnächst wolle man mit „neuem Style und neuem Konzept“ wieder öffnen. Dost teilte ferner mit, die komplette Ladeneinrichtung stehe günstig zum Verkauf – also Tische, Stühle, Bänke und Lampen.

Der im Potsdamer Norden lebende Betreiber Dost führt in Brandenburg und Berlin mit seiner Redo-Unternehmensgruppe ein wachsendes Restaurant-Netz, darunter das Café Heider in der Friedrich-Ebert-Straße oder das Wiener Café am Luisenplatz. Dazu kommt seit diesem Jahr das „Residenz Seehotel am Motzener See“ nahe Königs Wusterhausen, wo er auch noch eine Diskothek betreibt. Vor wenigen Tagen hat der 1990 mit einem Imbissstand gestartete Unternehmer ein neues XXL-Restaurant neben der Mercedes-Benz-Arena in Berlin neu eröffnen können.