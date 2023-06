Potsdam Heute, 30. Juni 2023 Ein Kanzler in Love

Guten Morgen,

liebe Liebenden! Gleich wird’s irre romantisch. Wenn Sie, werte Männer, noch einen Tipp brauchen, wie Sie den Jahrestag mit Ihrer Liebsten (wann war der noch gleich?) gestalten können, fragen Sie einfach unseren Bundeskanzler. Olaf Scholz hat nämlich, zumindest was das angeht, keine Erinnerungslücken und hat Mittwochabend in der ARD auf die Frage von Moderatorin Sandra Maischberg, wie er denn die Silberne Hochzeit mit seiner Frau, Brandenburgs Ex-Bildungsministerin Britta Ernst, zu begehen gedenkt, geantwortet: Sie werden feiern, „aber es ist Parteitag“. Der Bundesparteitag der SPD im Dezember fällt just auf den Hochzeitstag des Paares. Kommentar Maischberger: „Ihre arme Frau!“

Andererseits, vielleicht ist gerade der Parteitag das passende Ambiente: Ein paar Rosen in Parteifarben auf den Tisch und schon kommt nette Stimmung auf, schließlich handelt es sich bei Ernst und Scholz um „eine SPD-Liebe, seit Jugendzeiten“, wie der emeritierte Potsdamer Politikprofessor Heinz Kleger bei anderer Gelegenheit sagte.

Zudem konnte Scholz, während Maischberger im TV lief, Mittwochabend live mit seiner Frau in Potsdam etwas Romantik erleben. Wenn auch nicht alleine, aber immerhin mit ein paar Auskennern in Beziehungsfragen. Als später Gast tauchte der Kanzler beim Brandenburger Sommerabend in der Schiffbauergasse auf.

Rund 3000 Gäste aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur, Sport und Gesellschaft feierten nach drei Jahren Corona-Pause, darunter die Potsdamer Autorin Julia Schoch („Das Liebespaar des Jahrhunderts“) und Restaurantchef Jörg Frankenhäuser, der Anfang des Monats einen „magischen Abend“ für Scholz und Frankreichs Präsident Macron im „Kochzimmer“ zauberte. Pünktlich zum Abschlussfeierwerk des Fests (Romantik-Killer-Frage am Rande: Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Kleine Lasershow täte es auch) blickten Ernst und Scholz vom Hans Otto Theater aus auf den Lichterglanz über dem Tiefen See.

Aber eines müssen wir dann doch stark bekritteln an Scholz, der an einer Stelle bei Maischberger betonte: „Ich bin Hamburger!“ Na, na, na! Klar, die erste Liebe vergisst man nicht. Aber so ein mit sanfter Inbrunst gesprochener Nachsatz „Aber jetzt bin ich Brandenburger! Potsdamer!“ hätte der auch schon nicht mehr ganz frischen Beziehung zum Märkischen schon gutgetan.

