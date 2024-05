Potsdamer Stadtwerke-Fest Revolverheld ist Hauptband im Lustgarten

Nach der Pause im vergangenen Jahr findet am 12. und 13. Juli wieder das Stadtwerkefest im Lustgarten statt. Dafür haben die Stadtwerke am Dienstag bekannt gegeben, wer wann auftritt.

Der Headliner des 21. Stadtwerkefestes ist die Band Revolverheld, die ab 21.45 Uhr rocken wird. Zu ihren bekanntesten Song zählen „Spinner“, „Halt dich an mir fest“ und „Ich lass für dich das Licht an“. Sechs Alben haben die Hamburger seit 2005 veröffentlicht.

Ab 19.45 Uhr gehört die Bühne der Popsängerin Zoe Wees. Ihr internationaler Durchbruch mit dem Hit „Control“ im Jahr 2020 brachte ihr zahlreiche Auszeichnungen ein und katapultierte sie an die Spitze. Weitere Hits heißen „Girls Like Us“, „Hold Me Like You Used To“ oder „Daddy’s Eyes“.

Lokal wird es ab 18 Uhr mit dem „Kama Orchestra Potsdam“. „Aus Global Beats, Funk, Jazz und elektronischen Clubsounds rührt das Kollektiv seinen ganz eigenen Brass Groove an“, hieß es von den Stadtwerken.

Die deutsche Sängerin Zoe Wees. © dpa/Hendrik Schmidt

Den Auftakt der Konzerte macht um 16.30 Uhr die bekannte Berliner Band Culcha Candela, die Klänge des Reggae, Dancehall und Hip-Hop in den Lustgarten bringt.

Festgelände aus Sicherheitsgründen wieder umzäunt

Göran Böhm, Leiter der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Potsdam, sagte: „Wir schreiben Sicherheit nach wie vor groß, dies gilt in der Zeit der Fußball-Europameisterschaft umso mehr. Das Festgelände zum Stadtwerkefest wird eingefriedet. Der Einlass erfolgt durch drei zentrale Eingänge. Hier wird es durch den beauftragten Sicherheitsdienstleister Taschenkontrollen im Rahmen der Hausordnung geben. Bitte beachten Sie, dass Taschen maximal die Größe DIN A4 haben dürfen.“ Das Fest bleibt kostenlos.

Die Band Revolverheld © Simon Stoeckl

Den Auftakt zum Stadtwerke-Fest bildet ganz traditionell der Klassik-Open-Air-Abend am Freitag, den 12. Juli 2024: Auf der großen Bühne können die Besucherinnen und Besucher ab 20.00 Uhr die Kammerakademie Potsdam (KAP) erleben. Auf dem Programm stehen Klassiker – von Felix Mendelssohn bis Richard Wagner. Als Solisten dabei sind die bayerische Star-Geigerin Veronika Eberle sowie Andreas Ottensamer (Österreich), Solo-Klarinettist der Berliner Philharmoniker, Dirigent und Assistent von Sir Simon Rattle.

Die 4.000 Sitzplatzkarten dafür gibt es ab 13. Mai in der Mobiagentur im Potsdamer Hauptbahnhof. Strom- und Gaskunden der EWP sowie ViP-ABO-Kunden erhalten bis zu 4 Karten kostenlos – solange der Vorrat reicht.

Das Stadtwerkefest findet seit 2000 jährlich statt. Ins Leben gerufen hat es der ehemalige Stadtwerke-Chef Peter Paffhausen, der im November verstorben ist. Auf dem Festival sind schon internationale Stars wie Joe Cocker oder Billy Idol aufgetreten. Die Finanzierung des Open Airs war allerdings schon länger umstritten. 2016 ist das Budget für das Fest von 1,1 Millionen auf 800.000 Euro gedeckelt worden.

2019 zogen die Stadtwerke in Erwägung, Eintritt für das Fest zu nehmen. Stadtwerke-Kunden sollten davon ausgenommen sein, so der damalige Plan von Stadtwerke-Chefin Sophie Eltrop. Auch 2022 wurde dies diskutiert, letztlich blieb das Fest aber kostenlos. Energiekrise und schwierige Haushaltslage hatten 2023 dazu geführt, dass die Stadtwerke sich ganz gegen das Fest entschieden. Das Stadtwerkefest war auch während der Coronapandemie 2020 und 2021 ausgefallen. 2022 hat es rund 20.000 Besucherinnen und Besucher vor die Bühnen im Lustgarten gelockt.