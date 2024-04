Staustellen in Potsdam Vollsperrung der L79, weil Bäume gefällt werden

Wegen Bauarbeiten geht es auf einigen Potsdamer Straßen auch in dieser Woche nur langsam voran. Betroffen ist die Kurfürstenstraße zwischen Hebbelstraße und Nauener Tor. Dort wird weiterhin am neuen Radweg gebaut. Es kommt im laufenden Verkehr zeitweise zu Einschränkungen.

Wegen Reinigungsarbeiten am Regenwasserkanal wird die Gellertstraße in Höhe Krampnitz von Montag bis Freitag dieser Woche halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr mit einer mobilen Ampel geregelt.

Auf der L79 kommt es am nächsten Sonntag, 21. April, zur Sperrung. Laut Stadtverwaltung wird der Abschnitt zwischen Trebbiner Straße und Verkehrshof in der Zeit zwischen 7 und 14 Uhr gesperrt. Der Grund seien Baumfällarbeiten im Bereich der Nuthebrücke.

Die Drewitzer Straße ist noch bis 26. April zwischen Unter den Eichen und Am Fenn gesperrt. Grund sind Straßenbauarbeiten. Der Verkehr wird über Am Fenn und An der Alten Zauche umgeleitet.

In der Amundsenstraße vor dem Knotenpunkt zur Kaiser-Friedrich-Straße wird eine neue Haltestelle hergestellt. Hierfür muss die Fahrbahn in Richtung Neues Palais halbseitig gesperrt werden. Für den Verkehr steht je Richtung ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wegen Straßenbauarbeiten bleibt der Kuhfortdamm zwischen Bahnübergang und Reiherbergstraße vollständig gesperrt. Radfahrer und Fußgänger kommen weiterhin durch.

Weiterhin kommt es zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen am Leipziger Dreieck. Die Zufahrt von der Friedrich-Engels-Straße in die Leipziger Straße sowie das Linksabbiegen von der Heinrich-Mann-Allee in die Friedrich-Engels-Straße sind für den Kfz-Verkehr gesperrt. Je Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Umfahrung des Baufeldes erfolgt für Radfahrer sowie Fußgänger wieder auf der nördlichen Seite. Umleitungsstrecken über die Straße Brauhausberg beziehungsweise Horstweg sind ausgeschildert. Stadteinwärts wird der Verkehr über den Brauhausberg geführt. Die Buslinien fahren stadteinwärts und stadtauswärts nur noch über den Brauhausberg.

Weiterhin eingeschränkt bleibt auch der Verkehr in der Zeppelinstraße. Stadtauswärts steht zwischen Kastanienallee und der Stormstraße sowie Höhe Schafgraben nur eine Fahrspur zur Verfügung.

Wegen Leitungsarbeiten steht in der Nedlitzer Straße vor dem Knotenpunkt zur Georg-Hermann-Allee stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

In der Heinrich-Mann-Allee steht zwischen Kunersdorfer Straße und Drevesstraße wegen Leitungsarbeiten nur ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung zur Verfügung.