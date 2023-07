Staustellen in Potsdam Weitere Arbeiten in der Breiten Straße

Für die in den Sommerferien geplanten wochenlangen Teilsperrungen der Breiten Straße gibt es in der kommenden Woche weitere Vorbereitungen. Betroffen ist zunächst aber nur der Mittelstreifen am Marktcenter, es stehen laut Stadt für jede Richtung zwei Fahrspuren zur Verfügung. In den Ferien soll dort deutlich mehr gesperrt werden.

Mit Staugefahr in allen Richtungen rechnet das Rathaus wegen der andauernden Arbeiten am Leipziger Dreieck. Stadtauswärts ist dort unter anderem die Straße Am Brauhausberg eine Einbahnstraße. Für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee ist vor der Leipziger Straße die rechte Spur gesperrt.

Wegen Leitungsarbeiten ist der Horstweg zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt. Die Zeppelinstraße ist stadtauswärts an zwei Stellen eingeschränkt, einmal bei der Stormstraße und vorher beim Schafgraben. Die Babelsberger Daimlerstraße muss aufgrund einer Reparatur einer Schmutzwasserleitung zwischen Voltastraße und Lutherplatz gesperrt werden. Halb gesperrt ist die Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und An der Brauerei: Dort steht eine mobile Ampel.