Verkehr in Potsdam Wo diese Woche mit Staus zu rechnen ist

Neben den stauanfälligen Dauerbaustellen am Leipziger Dreieck und in der Behlertstraße weist die Stadtverwaltung diese Woche unter anderem eine neue Baustelle in der Friedrich-Engels-Straße aus. Von dort muss die Auffahrt zur Nutheschnellstraße gesperrt werden. Ferner regelt in dem Bereich eine mobile Ampel den Verkehr. Probleme gibt es nach einem Brand weiter an der Nuthe-Brücke in der Friedrich-List-Straße – dort steht je Richtung nur noch eine Fahrspur zur Verfügung.

Zwei Baustellen befinden sich in der Zeppelinstraße. Einmal muss diese nach einer Havarie in Höhe Schafgraben in stadtauswärtige Richtung auf eine Fahrspur eingeschränkt werden. Ferner ist die Zeppelinstraße im Bereich Luftschiffhafen stadteinwärts auf eine Spur eingeengt.

In Bornstedt wiederum muss die Potsdamer Straße an zwei Stellen zwischen Schulplatz und Amundsenstraße halbseitig gesperrt werden – auch hier gibt es stadtauswärts nur noch eine Fahrspur. Komplett gesperrt ist weiterhin der Werdersche Damm bei Kuhfort – die Umleitung erfolgt über den Ortsteil Eiche.

Für Gleisbauarbeiten in der Heinrich-Mann-Allee muss dort der Verkehr zwischen Horstweg und dem Abzweig zum Schlaatz auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt werden. Bauarbeiten finden in der an mehreren Stellen verengten Straße Am Buchhorst statt, im Bereich Handelshof regelt eine mobile Ampel den Verkehr.

Auch die Babelsberger Rudolf-Breitscheid-Straße bleibt am Plantagenplatz eine Dauerbaustelle.

